На "Иннопроме" подписали соглашение о создании кластера двойного назначения

Соглашение о создании кластера двойного назначения - первое и самое многочисленное на "Иннопрома": подписи под документом в 11.00 символично поставили 11 человек.

Это руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, генеральный директор Института государственно-частного планирования Елена Антипина, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, директор предприятия "РОСТЕХКОМ" Павел Филанович, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, директор НПО "Металлы Урала" Александр Казаков, директор ООО "Металлинвест" Валерий Кучмистров. А также - руководители четырех научных институтов УрО РАН: физики металлов, металлургии, машиноведения высокотемпературной электрохимии.

Свердловский научно-промышленный кластер двойного назначения металлургии и металлообработки - консорциумная форма кооперации между предприятиями ОПК, наукой, малым и средним инновационным бизнесом, а также дилерами сырья.

- Это основа, инструмент, чтобы производить высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения. Кроме того, мы ставим для себя целью вывести на рынок новые сплавы, которые нужны и оборонке, и "гражданке". В кластере будут сконцентрированы компетенции, которые позволят ОПК и малому инновационному бизнесу получать небольшие партии изделий, обработанных определенным образом или полученных с помощью аддитивных технологий. Мы изучили потенциал Свердловской области - эти задачи ей по плечу, - пояснила Елена Антипина.

Лидером свердловского кластера выбрана компания "Ростехком", специализирующаяся на металлообработке. Сегодня ее оборудование загружено в три смены, поэтому имеет смысл объединиться с предприятиями ОПК, у которых планируется снижение гособоронзаказа в связи с принятием госпрограммы производства вооружений до 2027 года. Также оборонка может подключиться к НИОКР по жидкой ковке, аддитивным технологиям. Технологии, где гриф секретности снят частично или полностью, переместят из закрытого контура в приоткрытый. Кроме того, планируется создавать в рамках кластера специальные проектные компании под реализацию гражданской продукции, в том числе на экспорт.

Николай Клейн видит у кластера ОПК серьезное будущее. По его мнению, он серьезно упростит для предприятий закупку металлов и позволит создать новые материалы, сплавы за счет сотрудничества с УрО РАН и УрФУ. В состав областного союза оборонных отраслей промышленности входит 104 организации, из них 39 - сугубо из сферы ОПК. В прошлом году уральцы направили на диверсификацию свыше девяти миллиардов рублей. В среднем по объединению доля "мирного" производства в общем объеме превысила 32 процента, в 2021 году эту цифру собираются довести до 34,3.

- Мы уверены, что соглашение о создании кластера будет успешным. Консорциум дает возможность применять самые разные инструменты в рамках развития технологического предпринимательства, программы "Приоритет-2030", деятельности Уральского НОЦ мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы". УрФУ готов реализовывать свои технологические разработки и новые образовательные программы для предприятий кластера и в целом для российских производителей, - отметил Виктор Кокшаров.