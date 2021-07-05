На "Иннопроме" представили дезинфицирующую "капсулу здоровья"

Участники международной выставки "Иннопром-2021" представляют свои актуальные во время пандемии разработки. Среди них - ульяновское предприятие, которое показало дезинфицирующую станцию.

Разработка представляет собой кабину, которую можно поставить в здании и на улице. Принцип работы такой: человек встает в аппарат, и за 30 секунд происходит обработка рассеянным ультрафиолетом и воздушно-озоновой смесью. Как отмечено в презентации на сайте производителя, при таком взаимодействии вирусы разрушаются на 95 процентов, а бактерии и микробы - на 75-90 процентов. Кабина положительно влияет на здоровье: при ежедневном проходе через нее повышает иммунитет и улучшает показатели крови, о чем говорится в приведенном разработчиками исследовании.

Такую кабину можно поставить в торговом центре, аэропорте, на вокзалах, в школах и больницах и в других учреждениях. Затраты на обслуживание такой кабины минимальны: смена воздушного фильтра раз в полгода и затраты на электроэнергию.