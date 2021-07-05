На "Иннопроме" презентовали площадки Уральской индустриальной биеннале

На стенде Свердловской области на "Иннопроме" презентация сегодня площадки 6-й Уральской индустриальной биеннале, которая состоится этой осенью.

Так, в Екатеринбурге креативные пространства появятся в цехе автоматизированного механообрабатывающего производства УОМЗ, в цирке (он, кстати, принижает участие в проекте впервые), в звании бывший кинотеатр "Салют" и на Главпочтамте.

Как отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, биеннале - это брендом региона, который привлекает год от года все большее количество участников. "Увлеченность команды позволяет сделать невозможное", - отметила она.

Биеннале традиционно не только популяризирует современное искусство, но и знакомит с индустриальным наследием Урала, открывает новые точки культурного туризма. "За 10 лет участие в выставке приняли больше 300 художников из 52 стран, а площадками стали 14 заводов города и региона", - подчеркнули в департаменте информационной политики области.

Главная тема этого года сформулирована цитатой из Екклесиаста: "Время обнимать и уклоняться от объятий". Арт-пространства будут изучать и осмысливать право на прикосновение, нормы межличностной коммуникации.

Резиденциями Уральской биеннале современного искусства станут пять населенных пунктов - Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск. "На их территории при участии местных сообществ будут созданы произведения современного искусства. До каждой резиденции планируют запустить индустриальные маршруты", - пояснили в департаменте.