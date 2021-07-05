На "Иннопроме" рассказали, как сформировать кибериммунитет на предприятии

На международной промышленной выставке "Иннопром" подписали соглашение в области промышленного интернета вещей (IIoT).

- Соглашение уникальное как для российского, так и для мирового рынка. Я представляю команду "Адаптивных промышленных технологий" (Апротеха) - "дочки" "Лаборатории Касперского". Термин "кибериммунитет" мы придумали задолго до пандемии, впервые официально рассказали о нем в начале 2019 года, и нам очень приятно, что "Синимекс" является нашим партнером в этом направлении. Мы собираемся монетизировать промышленные данные, которые на сегодня в большей степени "умирают", не используются эффективно, - рассказал гендиректор НПО Андрей Суворов.

Речь идет о спроектированном шлюзе, который защищает оборудование на предприятиях, опутанное датчиками, от проникновения извне. Он создан с учетом современных киберугроз, то есть не нужно дополнительно устанавливать антивирусы, средства управления внешними устройствами. Сценарий интеграции металлообрабатывающего оборудования с российской системой ERP через кибериммунный шлюз впервые представлены на "Иннопроме" на объединенном стенде Минпромторга, стендах компаний KUKA Roboter и 1С.

- Цифровая трансформация промышленных предприятий основана на новом качестве данных, поступающих непосредственно с оборудования. Мы говорим о контуре, когда данные передаются с уровня станков дальше для последующей обработки на сетевых платформах, как российских, так и международных. За счет защищенного шлюза риски несанкционированного доступа к оборудованию снижены на порядки. Это востребовано во всем мире, потому что количество попыток получить доступ к управлению промоборудованием через новые цифровые сервисы растет, - пояснил Суворов. - Сейчас большая часть программных решений ориентирована на то, что их кто-то защитит "сверху". Это требует больших расходов. Кибериммунитет - новое поколение кибербезопасности. Решение изначально спроектировано с учетом киберугроз.

Команда "Синимекс", специализирующаяся на создании связующего ПО, начала сотрудничать с "Адаптивными промышленными технологиями" два года назад в рамках пилотных проектов. Но теперь партнеры заявляют, что готовы переходить к коммерческой реализации, что и закрепили соглашением. Взаимодействие двух инжиниринговых компаний направлено на быструю адаптацию и разработку сквозных цифровых сервисов с акцентом на кибериммунное подключение и интеграцию доменов промышленной и корпоративной сетей.

- Доступ к данным от промышленного оборудования открывает широчайшие возможности, это старт и выход в новую эру управления и возможности оптимизации производства, которой до сих пор не существовало, - считает гендиректор "Синимекс" Андрей Сыкулев.