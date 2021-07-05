На базе миасского предприятия - крупнейшего производителя грузовых автомобилей в России - будет создан межотраслевой центр по выпуску мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн для автомобилей и дорожно-строительной техники. По данным правительства Челябинской области, запустить новое производство намечается в 2023 году. Оно разместится в действующих корпусах автозавода, специально для этого отремонтированных.

Проект предполагает создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20-ти предназначенных для дорожно-строительных машин. Сегодня они закупаются у зарубежных фирм, но к 2025 году автозавод намеревается выпускать не менее 18,8 тысячи изделий только под свои потребности, а также около 5 тысяч комплектующих для спецтехники.

- Доля отечественных брендов на рынке грузовой техники увеличится в итоге с 54-х до 62 процентов, - подчеркивает гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев. - Задача - обойти конкурентов, в первую очередь китайские марки, для чего нужно обеспечить выход в сегменты неполноприводных машин и полноприводных автомобилей тяжелого класса, которые будут собираться на локализуемых мостах.

На заводе ожидают, что проект будет включен в стратегию развития автомобильной промышленности России, что позволит получить около 10 миллиардов рублей в качестве господдержки.

Укрепление компонентной базы автопрома положительно скажется на экономике не только региона, но и страны в целом

Важным для региона считает развитие этого направления и министр промышленности области Павел Рыжий: в случае успеха Южный Урал получит дополнительно 4 тысячи рабочих мест, большая часть которых - высокотехнологичные, увеличатся также экспортные поставки и, соответственно, отчисления в бюджет. Существенным, по мнению чиновника, получится эффект и от внутриобластной кооперации. Поставлять заготовки и комплектующие будут шесть крупных южноуральских компаний: Магнитогорский и Челябинский металлургические комбинаты, кузнечно-прессовый завод и завод дорожных машин, фирма "РЭД" и ГРЦ им. Макеева. Совместными усилиями область рассчитывает добиться удвоения выпуска автомобилей повышенной грузоподъемности.

- Мы подготовили все необходимые документы, чтобы в рамках окружных совещаний с вице-премьером Юрием Борисовым губернатор Алексей Текслер мог представить проект на самом высоком уровне, - напоминает Рыжий. - В итоге Минпромторгу РФ, Российскому фонду технологического развития, ВЭБ.РФ и правительству области поручено разработать программу софинансирования.

Укрепление компонентной базы автопрома положительно скажется на экономике не только региона, но и страны в целом, объясняет заинтересованность федерального центра директор регионального Фонда развития промышленности (ФРП) Сергей Казаков. Поэтому к реализации проекта подключены все профильные ведомства и институты развития. Большая часть средств поддержки пойдет на финансирование НИОКР и закупку оборудования. Исследования, впрочем, уже субсидируются. Чтобы ускориться на остальных направлениях, руководитель фонда считает нужным разбить проект на более мелкие составляющие, под которые затем брать льготные займы ФРП.

Воспользоваться двумя новыми инструментами для софинансирования предлагает, в свою очередь, начальник отдела автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Стадников. Первый нацелен на поддержку компонентных производств, может обеспечить субсидирование инвестиций до 40 процентов от стоимости всего проекта (постановление о его введении находится на согласовании в федеральных органах). Второй заключается в использовании экспортных баллов, что аккумулируются при поставках продукции за рубеж и могут быть "монетизированы" производителями транспорта в других программах. После уточнения всех финансовых аспектов в регионе рассчитывают на обсуждение в Минпромторге РФ пошагового плана становления компонентного производства.