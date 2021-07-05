Свердловские производители и поставщики смогут быстро и эффективно разместить сведения о своих услугах и продукции на федеральной электронной торговой площадке.Их интересы там представит Региональный маркетинговый центр Свердловской области (РМЦ). В системе можно регистрироваться не только поставщикам, но и корпоративным и бюджетным заказчикам, для этого достаточно иметь квалифицированную электронную цифровую подпись.

Оператор РМЦ - технопарк высоких технологий Свердловской области. Там рассказали, что подобные центры созданы и в других регионах. Они решают несколько задач: позволяют местному бизнесу расширить ассортимент товаров и услуг и выйти с ними на новые рынки, а их целевой аудитории - узнать о потенциальных поставщиках. К ресурсу подключилось уже 317 организаций, из них 235 - заказчики, разместившие первые закупки.

- На созданной онлайн-платформе наши компании могут зарегистрировать свой товар - это максимально упрощенный и быстрый процесс, после чего площадка подбирает для такой продукции релевантные конкурсы, - говорит министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Вначале предлагаемые изделия и сервисы участников проходят предквалификацию, после присвоения уникального номера информацию о них размещают на ресурсах РМЦ. Российские заказчики могут приобретать продукцию через конкурентные закупки, при этом отслеживать публикации на сайте РМЦ необязательно - система сама уведомляет поставщиков о новых заказах.

Чем еще полезен новый инструмент? Он помогает выявить инвестиционные ниши- для этого создан специальный раздел с данными об объеме и составе предметов торговли, которые свердловские предприниматели и госструктуры зачастую заказывают у поставщиков за пределами области.

- Если мы видим, что местные заказчики покупают в большом объеме товар или услугу, которая не представлена на площадке региональными компаниями, то публикуем данные об этих закупках в разделе "Инвестиционные ниши". Оценив закупочные цены, объем поставок и прочие условия, бизнес может задуматься об открытии нового производства, - поясняет замысел гендиректор технопарка Александр Эбергард.

По его словам, определить, в какое направление лучше инвестировать, - одна из основных целей создания регионального центра. А другая - увеличить рынок сбыта местных производителей, показав, что они успешно закрывают потребности заказчиков. Для них эксперты технопарка также проведут обучающие вебинары по регистрации изделий и участии в торгах.