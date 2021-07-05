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05.07.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

На Урале из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС

Текст: Татьяна Воробьева

В селе Николо-Павловское, деревне Соседкова и селе Краснополье введет режим ЧС. Как передает пресс-служба Горноуральского городского округа, из-за продолжительных ливней здесь подтоплены десятки придомовых участков и жилых домов.

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Где-то через трассу прошел селевой поток и размыл дорожное полотно. Где-то произошел прорыв плотины.

"В коллективном саду АГОК находятся 50 человек, отрезанных водой. На помощь пострадавшим направлена поисково-спасательная служба с плавсредствами", - сообщается на официальном портале местных властей.

Пункты временного размещения в селе Николо-Павловское находится на Совхозной, 4, а в селе Краснополье - на Красногвардейская, 32. Там дежурят медики, психологи. Людей обеспечат горячим питанием и вещами первой необходимости.

Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с происшествием. Ведомство организовало также "горячую линию" - звонить можно по телефону: 8 (3435) 41-79-56.

Между тем

В Верхнесалдинском городском округе также ввели сегодня режим чрезвычайной ситуации. Здесь ливни размыли дороги в деревнях Нелоба и Никитино. По предварительным данным, подтоплены участки 79 жилых домов в самой Верхней Салде.

"В здании прокуратуры на улице Воронова, 19 организована мобильная приемная, она работает с 9.00 до 20.00 ежедневно. Также организована "горячая линия" по телефону: 8(34345) 5-10-22", - рассказала пресс-секретарь областного ведомства Марина Канатова.

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