В середине июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение доступности для бизнеса механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Поправки подготовлены Минэкономразвития РФ с учетом предложений экспертного сообщества и бизнеса. Их суть - в снижении требований к объему инвестиций в социально значимые проекты, например, в строительство аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов, развитие общественного транспорта с 5 до 1,5 миллиарда рублей, проекты в сфере туризма - до 500 миллионов, комплексное развитие территорий - до 250 миллионов рублей. Для проектов в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения увеличен срок действия стабилизационной оговорки - с шести до десяти лет.

Кроме того, одобрена "секьюритизация" - право участника СЗПК осуществлять эмиссию облигаций с залоговым обеспечением в виде денежных средств, которые поступят в будущем в качестве меры господдержки. А еще предусмотрено возмещение затрат участников СЗПК не только на инфраструктуру, но и на внедренные НИОКР, уплату процентов по кредитам, привлеченным для финансирования проекта на инвестиционной фазе, а также затрат на демонтаж жилых объектов военных городков.

Напомним, новый механизм поддержки инвестиций был введен в РФ в конце 2020 года, уже в декабре подписаны 25 соглашений суммарно на 1,1 триллиона рублей. В числе первых девяти - проект компании "Мовиста Регионы", направленный на комплексное развитие городского общественного транспорта в Екатеринбурге с объемом инвестиций свыше 58 миллиардов рублей. В начале 2021 года в Свердловской области заключено второе соглашение: этот инструмент будет использован при реализации проекта переноса производства крупнейшего хлебозавода "СМАК" из центра Екатеринбурга в логистический парк "Кольцовский". Других регионов УрФО в числе первых ласточек СЗПК нет, ну а у Свердловской области планы большие: до конца года здесь планируют подписать минимум три федеральных и с десяток региональных соглашений.

Власти обязуются в течение срока действия стабилизационной оговорки не применять нормативные акты, ухудшающие условия ведения бизнеса

С апреля действие нового механизма распространили и на субъекты РФ, которым для этого необходимо было принять соответствующие региональные законы и подзаконные акты. Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, СЗПК - это договор между инвестором и публично-правовым образованием (РФ, субъектом РФ или муниципалитетом), на территории которого планируется осуществить проект. На Среднем Урале правовую базу для заключения региональных СЗПК создали и проработали пул перспективных проектов - отобрали десять с общим объемом инвестиций около 80 миллиардов рублей. В основном инвесторы ведут деятельность в сфере обрабатывающих производств, но есть интерес и со стороны крупного агробизнеса. Как отмечает замминистра инвестиций и развития области Елена Хлыбова, власти региона надеются с помощью СЗПК привлечь деньги бизнеса и в социальную сферу.

Один из перспективных проектов реализует компания "Аллегро" - совместное предприятие ЕВРАЗа и "Рейл Сервис", которое намерено развернуть в особой экономической зоне "Титановая долина" производство железнодорожных колес. Объем инвестиций оценивается в 16-18 миллиардов рублей, строить завод предстоит в чистом поле, так что СЗПК придется весьма кстати, ведь этот механизм предполагает возмещение затрат на инфраструктуру (транспортную, коммунальную, энергетическую, социальную и даже цифровую). Причем, если инвестор построил ее для своих нужд, государство погасит половину стоимости, если же объектами пользуются другие организации или население, компенсация может составить до 100 процентов (правда, при полном возмещении затрат у инвестора отчуждается право собственности на так называемую сопутствующую инфраструктуру). Как сообщил финансовый директор "Аллегро" Иван Своднин, компания рассчитывает и на компенсацию процентов по кредиту (планируется привлечь 9 миллиардов рублей заемных средств), и такую возможность СЗПК тоже дает. Проект уже стартовал, запустить производство намерены в январе 2023 года.

Важно, что подписать соглашение можно не только на перспективный проект, но и на уже стартовавший - но не ранее чем за год до подачи заявления на заключение СЗПК. Например, таков проект "СМАКа", который планирует запустить производство на новой площадке в самое ближайшее время. Как рассказал генеральный директор комбината Владилен Фуфаров, часть построенной здесь инфраструктуры предназначена для собственных нужд, а вот, например, подъездными путями будут пользоваться также резиденты логопарка. Поэтому инвестор, вложивший четыре миллиарда рублей, рассчитывает в рамках СЗПК получить солидную бюджетную компенсацию.

Однако возможность разделить с государством траты на создание дорогостоящих инфраструктурных объектов - важное, но не единственное условие СЗПК, привлекательное для инвесторов. Для бизнеса огромное значение имеет стабильность нормативной базы, которую гарантирует так называемая стабилизационная оговорка. Она фиксирует положения правовых актов, определяющих сроки и условия реализации инвестпроекта: правила землепользования, градостроительной деятельности, налоговые ставки.

- То есть власти обязуются в течение срока действия оговорки не применять нормативные акты, ухудшающие условия ведения предпринимательской деятельности, а если это все же произошло, вторая сторона вправе требовать возмещения ущерба, - поясняет Виктория Казакова.

Гендиректор управляющей компании ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов подтверждает: стабилизационная оговорка, закрепляющая условия на длительный срок, дает возможность возвести с нуля дорогостоящие объекты, в которых заинтересованы многие резиденты ОЭЗ. Например, если строить энергетическую инфраструктуру в рамках инвестпрограммы сетевой компании, на это могут уйти годы. СЗПК значительно ускорит процесс.

О том, что именно долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов является принципиальным вопросом для инвесторов, заявил и глава государства на совещании по вопросам повышения инвестиционной активности 1 марта. В нем приняли участие представители российского предпринимательского сообщества, которые отметили важность и результативность мер системной поддержки бизнеса вкупе с устранением административных барьеров. Так, по мнению президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, эти меры позволили начать реализацию капиталоемких и долгосрочных проектов, которые до этого считались неокупаемыми.

- В России отсутствует производство плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали. При ежегодной внутренней емкости рынка России около 300 тысяч тонн 95 процентов составляет импорт. Но реализация этого технологически сложного проекта всегда сдерживалась длительностью срока строительства и туманными перспективами окупаемости. Сегодня наши новые расчеты с учетом снятия барьеров в промышленном строительстве и одновременного использования доступных мер поддержки, таких как СПИК 2.0 и СЗПК, показывают существенное снижение сроков строительства и вполне приемлемую окупаемость, - привел пример своего бизнеса промышленник, планирующий вложить в создание производства в Волгоградской области более 100 миллиардов рублей.

Кстати

Заключить СЗПК вправе любая организация, отвечающая условиям по объему инвестиций. Однако в число участников соглашений не смогут войти компании и ИП, занимающиеся игорным бизнесом, производством табачной и алкогольной продукции, жидкого топлива, нефтегазодобычей, торговлей, строительством жилья, торговых и деловых центров.

А как у соседей?

Как сообщили"РГ" в минэкономразвития Челябинской области, на Южном Урале необходимая региональная нормативно-правовая база для заключения СЗПК пока разрабатывается. Однако в Минэкономразвития РФ уже направлена информация от организаций, которые рассматривают возможность заключения таких соглашений - как федеральных, так и региональных. Это 17 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций 65 миллиардов рублей и созданием почти 3,5 тысячи новых рабочих мест. В региональном министерстве продолжают подбирать потенциальных участников таких соглашений.