Репортеры двух телекомпаний Урала будут работать на полях ИННОПРОМа

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 будут работать выездные студии двух телекомпаний - Областное телевидение и "Четвертый канал". В этом году тема выставки - "Гибкое производство". И уральские телевизионщики проявили гибкость, решив оборудовать студии популярных разговорных программ непосредственно рядом с выставочными павильонами.

В эфир с площадки "Екатеринбург-Экспо" будут выходить разговорные программы "Акцент" и "Стенд", журналисты подготовят сюжеты для информационных программ "События" на ОТВ и "Новости. Итоги дня" на "Четвертом канале".

Максим Путинцев, ведущий программы "Стенд" ТК "Четвертый канал", - один из тех, кому предстоит освещать это масштабное международное событие. В его студию придут участники и гости выставки - представители власти, науки и бизнеса из России и зарубежных стран.

- На выставке будут работать более 150 журналистов со всей России и, конечно, целая команда репортеров "Областного телевидения" и "Четверки". То, что интервью с участниками Иннопрома мы будем записывать в специально оборудованных телевизионных студиях, удобно в первую очередь самим спикерам. Так что приглашаем к нам в эфир! - говорит он.

ИННОПРОМ - традиционно главное деловое событие уральского лета. Задача телевизионщиков - не просто выдать информацию о стендах и содержании мероприятий, но сделать телешоу, интересное разным зрителям. В том числе и гостям выставки, которые смогут наблюдать через стекло за работой съемочных групп. Об организации работы на выезде рассказал продюсер специальных проектов двух телекомпаний Александр Привалов:

- В студиях будет установлено восемь телекамер и оборудованы две технические аппаратные. Это позволит редакторам и ведущим независимо готовить и выдавать в эфир программы для двух телеканалов. Студии находятся на втором уровне, откуда открывается прекрасный вид на павильоны участников международной промышленной выставки. Также мы планируем привезти и установить телевизионный кран, что позволит разнообразить картинку: зрители смогут увидеть всю красоту и масштаб ИННОПРОМа.

Своими планами на четыре выставочных дня поделился и ведущий программы "Акцент" Областного телевидения Евгений Енин:

- Наша программа всегда активно освещала ИННОПРОМ, и в этом году я все дни буду работать в "Екатеринбург-Экспо". За четыре дня выставки мы планируем записать 15-20 интервью, то есть выпусков "Акцента". Пригласим в студию участников выставки, организаторов, заместителей губернатора Свердловской области, членов облправительства, руководителей Екатеринбурга, представителей других регионов. Конечно, такое количество программ не поместится в обычное эфирное расписание, поэтому мы запустим на время работы выставки дополнительные линейки "Акцентов" - и в дневное время, и в вечернее. Следите за программой ОТВ!