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05.07.2021 06:42

Шлам не страшен Чусовой

Предприятие химпрома переработает накопленные отходы
Текст: Юлия Вострецова (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
На химическом предприятии "Русский хром 1915" в Первоуральске введен в эксплуатацию природоохранный комплекс, который будет очищать воду как на действующем производстве, так и в шламоотстойнике. Теперь компания сможет приступить к ликвидации накопленных ранее отходов и существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

- Проект хорош для всей Свердловской области. Он позволит снизить негативное воздействие на такие водные объекты, как река Чусовая - жемчужину нашего края, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Проект реализован в рамках соглашения в сфере охраны окружающей среды, заключенного с правительством региона. Всего в области подписано 26 таких договоров с компаниями, вкладывающими средства в природоохранные мероприятия.

Комплекс создан на базе станции очистки сточных и дренажных вод и оснащен инновационным очистным оборудованием - декантерными центрифугами. Как рассказали на заводе, только на поиск оптимальной технологии, позволяющей не просто сократить вредные выбросы, а фундаментально изменить ситуацию, ушло несколько лет.

Предприятие вложило в проект 800 миллионов рублей, в планах инвестировать еще 400-600 миллионов. В перспективе вложения могут окупиться: декантер разделяет исходный загрязненный "раствор" на сухой осадок и воду, которая уже чистой возвращается в водные объекты. Ну а сухой осадок вновь поступает в производственный цикл.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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