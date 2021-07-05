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05.07.2021 06:11

Металлургия переходит на микроуровень

Резидент технопарка создал ультрадисперсный медный порошок
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Эксперты технопарка высоких технологий Свердловской области поддержали проект производства медной экопудры. Новую уральскую технологию уже назвали инновационной и экологичной.
Медный порошок тончайшего помола будет пользоваться спросом во многих отраслях, в том числе в металлургии. Фото: Татьяна Андреева/РГ Медный порошок тончайшего помола будет пользоваться спросом во многих отраслях, в том числе в металлургии. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Медный порошок тончайшего помола будет пользоваться спросом во многих отраслях, в том числе в металлургии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Авторы разработки несколько лет экспериментировали в области производства и применения медных чешуйчатых порошков. Компанию НПО "Купер Смарт" создали, когда идея не только "вылупилась", но и была тщательно исследована - немногим более года назад. Разработчики и эксперты уверены, что экопудра сможет составить конкуренцию используемым сегодня в промышленности медным порошкам - она отличается мелким помолом и высоким качеством.

Фото: Сергей Куксин
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- Гранулометрический состав готовой продукции варьируется от 315 до 20 микрон. Расширяя возможности нашей технологии, мы получили ультрадисперсную экопудру - от 20 до двух микрон. В настоящее время мы модернизируем наше оборудование для получения ультрадисперсной экопудры в промышленных объемах, - сообщил директор НПО "Купер Смарт" Александр Конкс.

В основе технологии - переработка вторичного медьсодержащего сырья. Причем оно превращается в пудру самым экологичным путем, без использования сложных пирометаллургических или электролитических процессов. При механическом способе производства тончайшие медные "лепестки" полностью сохраняют качество металла и не слипаются. К тому же медная пудра не горит и не взрывается.

По словам Александра Конкса, разработчики стремились создать технологию, повышающую эффективность процессов и снижающую себестоимость конечной продукции. И считают, что это им удалось - медная экопудра может стать альтернативой распространенным на рынке металлическим порошкам. Она востребована в химической промышленности (при производстве пластичных смазок, токопроводящих паст), в архитектуре и строительстве, а также в производстве декоративно-отделочных материалов и лакокрасочных покрытий.

Сферу применения медной пудры планируют расширить. Потенциальными потребителями уральского продукта могут стать предприятия авиационной и аэрокосмической промышленности, а также металлурги и нефтехимики. По словам руководителя проектов технопарка Светланы Хариной, технология имеет хороший потенциал для внедрения.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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