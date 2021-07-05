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Рубрика: Власть

Системы диагностики в медицине Югры признали одними из лучших в стране

Текст: Елена Панова
Системы диагностики в медицине Югры признали одними из лучших в стране. Речь идет об опыте внедрения систем искусственного интеллекта в систему здравоохранения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим: Югра - один из регионов, участвующих в пилотном проекте "Цифровая диагностика", который стартовал осенью прошлого года. Как сказала главный внештатный специалист окружного департамента здравоохранения по лучевой и инструментальной диагностике Югры Любовь Тарасенко, к эксперименту присоединились уже тринадцать медорганизаций округа.

Фото: iStock
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Вот в чем суть внедрения искусственного разума в системы диагностики: для анализа медицинских изображений используется компьютерное зрение. С его помощью проанализировано уже около двух тысяч диагностических исследований, выполненных при маммографии, а также при диагностике осложнений коронавируса.

Как отмечают специалисты, искусственный интеллект ни в коем случае не заменяет врача, он служит ему отличным помощником. Робот дотошно и внимательно ищет отклонения от нормы, фиксирует их и подает сигнал доктору, если его что-то настораживает. В результате скорость анализа исследований выросла минимум - в 4-5 раз, что особенно важно сейчас, в условиях пандемии.

Опыт врачам Югры представляется очень действенным, сейчас системы на основе искусственного интеллекта планируют использовать и при массовых рентгенологических исследованиях.

Предварительные итоги внедрения систем искусственного интеллекта подвели на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

В рамках форума опыт Югры был признан одним из самых успешных в стране. Всего в мероприятии приняли участие представители 34 региональных министерств и департаментов здравоохранения, цифрового и информационного, экономического развития, а также представители ведущих научных центров страны.

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В Югре принята стратегия цифровой трансформации.

- Решение принято во исполнение поручений президента России по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в декабре 2020 года, - подчеркнула глава региона Наталья Комарова.

Фото: iStock
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Стратегические цели цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона - это повышение качества жизни югорчан, улучшение условий для ведения экономической деятельности. Цифровая трансформация коснется таких сфер, как государственное управление, здравоохранение, образование, транспорт, создание "умных" городов.

Ожидается, что к 2030 году в Югре сформируется правовая среда для эффективной цифровой трансформации ключевых сфер жизнедеятельности. Кроме того, в ходе реализации стратегии будет создана цифровая платформа Югры, обеспечивающая обмен данными между различными информационными системами. Жители округа смогут получать государственные и муниципальные услуги без личного посещения органов власти и организаций.

В медицинских организациях будет внедрена электронная медицинская карта, предусматривающая в том числе выдачу рецептов в электронном виде. Кроме того, в регионе будет сформирована высокоэффективная цифровая образовательная среда.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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