Когда наука работает бок о бок с бизнесом, появляется возможность за два-три года запустить строительство новых ядерных реакторов или производство инновационных присадок для нефтяных скважин. 48 таких совместных проектов реализуется сейчас в УрФО под эгидой Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).

Так, в рамках проектного направления "Прорыв" сотрудники Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН совместно с коллегами из УрФУ создают технологию переработки облученного ядерного топлива. Она позволит утилизировать высокоактивные отходы реакторов на быстрых нейтронах и возвращать ценные компоненты в топливный цикл.

- Мы участвуем в формировании новой двухкомпонентной атомной энергетики, ведь объекты наших исследований - расплавленные соли - благодаря радиационной стойкости позволяют создавать уникальные технологические процессы. Пристанционная утилизация отработавшего ядерного топлива быстрых реакторов - основа создания замкнутого ядерного топливного цикла. Это избавит от необходимости продолжительной выдержки ОЯТ и сократит количество отходов, - поясняет замдиректора по научной работе института, заведующий лабораторией пирохимических процессов и электрохимических технологий Александр Дедюхин.

Недавно инициатор данного направления - Росатом - заложил комплекс для строительства реактора нового типа в Томской области. Это событие - уникальное достижение для мировой атомной энергетики.

В институте разрабатывают также основы технологий жидкосолевых ядерных реакторов будущего. Соли очищают от примесей, а затем на специальном оборудовании тестируют физико-химические свойства расплавов при 500-750 °C. К слову, подобные разработки ведутся и в других странах, но уральцы делают упор прежде всего на внедрение удобных в использовании и экологически чистых технологий.

Образцы устройств для реанимации с интеллектуальной системой анализа сердечного ритма и функцией голосовых подсказок уже готовы

Инженеры уральских компаний вместе с учеными также успешно разрабатывают медицинские изделия. Например, автоматические наружные дефибрилляторы (АНД), которые считывают сердечный ритм и подают нужное напряжение для спасения пострадавшего. Если их установить в общественных местах, любой человек сможет оказать первичную реанимационную помощь.

- С заводом и специалистами Первого московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова мы разрабатываем электронику, создаем встроенное программное обеспечение. УрФУ также выполняет комплексную работу по организации и реализации НИОКР для запуска серийного производства, - поясняет зампроректора по проектному обучению и дополнительному профобразованию вуза Валентина Овчинникова.

По статистике ВОЗ, из-за внезапной остановки сердца ежегодно гибнет 250 тысяч россиян. За счет общедоступной дефибрилляции и применения АНД в зарубежных странах удалось снизить процент смертности от сердечных заболеваний, но в России такую программу пока не приняли. Тем временем образцы необходимых для этого устройств, которые обладают интеллектуальной системой анализа сердечного ритма и функцией голосовых подсказок, уже готовы.

Есть разработки медицинской техники и для реанимации в стационарах, отделениях интенсивной терапии. Этот проект в рамках НОЦ финансирует Фонд технологического развития промышленности Свердловской области, он в числе пяти, получивших поддержку из бюджета региона, - на это направлено 100 миллионов рублей. Реализовать проекты планируют до конца года.

Между тем другие результаты научно-исследовательской деятельности - медицинские импланты - уже опробовали в хирургии. В их создании участвовали студенты направлений материаловедения УрФУ и Уральского государственного медуниверситета, где проводили клинические испытания. Три года назад ребята впервые начали рассчитывать форму импланта с помощью 3D-модели, взяв за основу КТ-снимки.

- Наши конструкции, скажем, для челюстно-лицевой хирургии сделаны из биосовместимых титановых сплавов на принтере. Преимущество трехмерной печати в том, что мы можем заранее спроектировать модель высокой точности, с помощью инженерных расчетов проверить прочность материала, задать механические свойства, уменьшив металлоемкость импланта, - рассказывает юная участница проекта Инна Насчетникова.

По ее словам, технология, родившаяся на стыке цифровых и медицинских наук, - шаг к персонализированной медицине. Чтобы вывести свои изделия на рынок, их создателям осталось провести еще несколько клинических испытаний, на животных их уже завершили. В частности, новые импланты успешно показали себя во время челюстно-лицевой операции, которая состоялась при содействии медуниверситета им. И.М. Сеченова.

Справка

Уральский межрегиональный НОЦ сегодня объединяет 66 участников - десять научных организаций, девять университетов и 47 предприятий. В 2020 году на проекты НОЦ направлено 3,1 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда вложили индустриальные партнеры. К 2024-му сумма вырастет до 14 миллиардов рублей в год.