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05.07.2021 06:31

Завод стал СПИКером

Специальный инвестиционный контракт позволил капитально модернизировать тюменское предприятие
Текст: Анатолий Пристанский (Тюменская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) после проведенных в сжатые сроки модернизации и расширения производства значительно увеличил мощности, на треть нарастил товарные объемы, создал новые высококачественные образцы импортозамещающей продукции. Это результат успешной реализации специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в 2017 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме компанией "Транснефть", Минпромторгом РФ и правительством региона.
Олег Фролов: Мы выполняем заказы всех дочерних обществ "Транснефти", порой весьма сложные и трудоемкие, сами, не подключая сторонние производства. Фото: Пресс-служба "Транснефть - Сибирь" Олег Фролов: Мы выполняем заказы всех дочерних обществ "Транснефти", порой весьма сложные и трудоемкие, сами, не подключая сторонние производства. Фото: Пресс-служба "Транснефть - Сибирь"
Олег Фролов: Мы выполняем заказы всех дочерних обществ "Транснефти", порой весьма сложные и трудоемкие, сами, не подключая сторонние производства. Фото: Пресс-служба "Транснефть - Сибирь"

Завод, входящий в структуру "Транснефть - Сибирь", первым в Уральском федеральном округе воспользовался такого рода инвестиционным инструментом, и в его эффективности убедились все участники соглашения.

Детально о достижениях ТРМЗ в интервью рассказал Олег Фролов - человек, который знает завод от и до, пройдя путь от слесаря механосборочных работ до заместителя директора по производству. Он пришел сюда после окончания нефтегазового университета и считает, что в профессиональном плане ему очень повезло: "Наше предприятие - во всех ракурсах передовое".

Достаточно просто пройтись по просторным светлым цехам, чтобы убедиться в высокой культуре производства. Уровень рабочего комфорта и безопасности, рациональная организация пространства, промышленная эстетика впечатляют. Говорят, что и станочный парк соответствует жестким требованиям времени. Верно ли утверждение?

Олег Фролов: Оборудование и вправду самое современное. И самое разнообразное, начиная от универсальных токарных станков до автоматизированных с ЧПУ, роботизированных сварочных комплексов, станков трехмерной лазерной резки профильного проката, мощных валковых листогибочных машин. Ведь мы выполняем всевозможные заказы всех дочерних подразделений "Транснефти", порой весьма сложные и трудоемкие, и обязаны с ними справиться самостоятельно, не подключая сторонние производства. То есть мы закупаем российский металл - в год до десяти тысяч тонн, а изготовляем из него, упрощенно выражаясь, все что угодно. Тут и легкие незамысловатые детали, и многотонные конструкции. В 2020 году отгружено по всей России более 26 тысяч единиц типовой и нестандартной продукции. Вышли на максимум проектной мощности, без задержек выполнили все контрактные обязательства.

Благодаря СПИК у завода появилось больше возможностей для производства продукции с улучшенными свойствами

А до расширения завода сколько поставляли? Давайте, Олег Сергеевич, сравним в цифрах и по другим параметрам: что изменилось с реализацией СПИК?

Олег Фролов: Прежде поставляли порядка 20 тысяч единиц продукции, номенклатура тоже значительно уступала нынешней. Создано свыше 200 новых рабочих мест. Всего их сегодня, согласно штатному расписанию, более 800. Производственные и складские площади увеличились на 28 тысяч квадратных метров. Очень значима другая составляющая изменений - качественная: появилось больше возможностей для производства оригинальной продукции с улучшенными свойствами и технологическими характеристиками, в том числе импортозамещающей.

Например?

Олег Фролов: В связке магистрального насоса и электродвигателя важную роль играет соединительная упругая пластинчатая муфта. В прежние времена эту деталь закупали у европейских производителей, теперь сами делаем. Причем нам удалось настолько усовершенствовать муфту, что по ряду показателей она даже превосходит зарубежные аналоги. Вместе с тем ее конструкция упрощена, что позволяет производить ремонт с частичной разборкой изделия непосредственно на месте эксплуатации. Опытный образец, на создание которого вместе с проектно-конструкторскими работами ушло около полугода, недавно успешно испытан на одном из объектов дочернего общества "Транснефть - Урал". Мы готовы запустить муфту в серийное производство и при необходимости выпускать до 25-30 единиц в месяц.

Наслышан о другой разработке вашего завода, признанной изобретением и запатентованной, - станции биологической очистки. Она-то, наверное, поставлена на поточную сборку?

Олег Фролов: С ней выходим на серийное производство. План поставок начиная с нынешнего года расписан на пять лет вперед. Станция предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для объектов магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов. Первое изделие запущено в эксплуатацию на нефтеперекачивающей станции "Ильичевка" "Транснефть - Сибирь" и отлично себя зарекомендовало. Двухэтажная станция, внушительная и по габаритам, и по весу, чем, в частности, хороша: она блочно-модульная, состоит из четырех секций. Такую проще доставлять в отдаленные труднодоступные районы, можно быстро собрать. Вот и наш опытный образец станции сначала везли на автомобиле - до порта, а затем до места на речных судах.

Еще одно достоинство станции: по сравнению с обычной, оборудованной в капитальном строении, она компактна, поэтому, по нашим расчетам, позволяет снизить на 18 процентов энергопотребление на технологические нужды, уменьшить энергозатраты на отопление и вентиляцию.

Станция - не металлоизделие, в ней масса оборудования, химические компоненты, и завод отвечает за все целиком?

Олег Фролов: Конечно, отвечаем за все узлы, несем обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Это наша комплексная разработка, можно сказать, фирменная. Конструкторская документация создана с нуля. Сформирована группа специалистов, нацеленных именно на проектирование, производство и пусконаладку очистных сооружений. Она в числе прочего подбирала и оптимальные для такой станции оборудование и химические реагенты. С целью повышения квалификации инженерно-технические работники прошли целевое обучение в одном из столичных институтов.

Ну а у завода, в свою очередь, строгий стопроцентный входной контроль металлопроката, поступающего в основном от уральских металлургов, и других необходимых материалов. Проверяем их на соответствие заявленным характеристикам в специализированной лаборатории. Система трубопроводного транспорта требует, как понимаете, неукоснительного следования стандартам качества на всех этапах работ.

Справка

Специальный инвестиционный контракт позволил быстро реализовать масштабный проект стоимостью почти три миллиарда рублей. Правительство Тюменской области, муниципалитет содействовали оперативному решению вопросов, относящихся к землеотводу, устройству коммунальных, инженерных коммуникаций, строительству дороги и организации автобусного сообщения до проходной ТРМЗ. Инвестору предоставлены серьезные налоговые преференции, при этом его ежегодные отчисления в бюджеты разных уровней составляют около 350 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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