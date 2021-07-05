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05.07.2021 06:14

Инновации востребованы

Уральские компании получат субсидии на внедрение новых технологий
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Семь челябинских предприятий, победивших в конкурсе Минпромторга РФ на получение субсидий из федерального бюджета для поддержки инновационных проектов, получат почти 800 миллионов рублей.

Среди победителей - предприятия и проекты из самых разных отраслей. Так, компания "Конар" получит самую большую сумму - 215 миллионов рублей. Она предназначена для разработки технологии, которая обеспечит эффективную подачу морской воды для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений с использованием модульной насосной установки.

Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"
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Заводу "Уралэлемент" поступит 90 миллионов на создание технологии и производство ряда типономиналов высокоемких литий-ионных аккумуляторов, автозаводу "Урал" - 50 миллионов на подготовку к выпуску семейства мостов для фронтальных погрузчиков и еще 175 миллионов - на многофункциональную модульную платформу для дорожных автомобилей с применением перспективных источников энергии. Компания "Челябинские строительно-дорожные машины" направит 45 миллионов рублей субсидии на создание гусеничного бульдозера 10-го тягового класса с электромеханической трансмиссией.

Среди инноваторов и металлурги. Златоустовский электрометаллургический завод рассчитывает на 108 миллионов рублей, чтобы приблизить выпуск феррито-аустенитной коррозионностойкой стали для систем подводной добычи углеводородов и тяжелых бурильных труб. Магнитогорский металлургический комбинат получит 100 миллионов на подготовку производства холоднокатаных листовых сталей нового поколения.

В числе получателей субсидий также обувщики - фирма "Юничел" ожидает поступления 15 миллионов рублей, чтобы внедрить технологию изготовления обуви с применением 3D-моделирования.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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