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05.07.2021 06:41

Дорога будет идеальной

На бульдозер установили 3D-нивелир
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Молодое челябинское предприятие, ставшее за последние годы одним из ведущих производителей дорожно-строительной техники в стране, испытало на своих бульдозерах 3D-систему нивелирования, которая позволяет добиваться идеального выравнивания поверхностей при работе агрегата, повышая эффективность его использования.

Для этого на корпусе и отвале бульдозера установлены инерционные датчики, позволяющие машине лучше ориентироваться в пространстве, стабилизировать рабочее орудие так, чтобы кромка ножа все время сохраняла нужное положение, равномерно распределяя грунт или щебень. Если раньше филигранная точность была доступна лишь профессионалам, то автоматизированная система позволяет добиваться такого результата независимо от квалификации оператора. Испытания показали: 3D-бульдозер не снижает темпа работы на поворотах и виражах.

На Урале автозавод приступил к локализации важнейших узлов

На практике все эти преимущества превращаются в реальную выгоду, констатируют в компании. К примеру, при сооружении автодорог скорость выполнения отдельных работ увеличивается до трех раз, а точность выравнивания каждого слоя от грунта до асфальта позволяет оптимизировать расход дорогостоящих материалов.

3D-система нивелирования интегрируется в технику по желанию заказчика. Ее внедрение, по мнению разработчика, доказывает преимущества гидростатической трансмиссии, которая позволяет создавать не просто бульдозеры, а многофункциональные агрегаты с возможностью подключения различных видов навесного оборудования и электронных комплексов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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