Совершить технологический скачок предприятиям мешают вовсе не ветхая инфраструктура и слабая автоматизация, а отсутствие необходимых навыков у персонала. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании в области цифровой трансформации KMDA, опросившие в 2020 году руководителей 700 российских компаний из 27 отраслей. По их словам, цифровизацию в первую очередь сдерживает нехватка компетенций и знаний сотрудников (так считает 53 процента респондентов) и их сопротивление изменениям (45 процентов).

В пандемию бизнес урезал бюджеты на корпоративное обучение персонала, и найти продвинутых специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) стало сложнее. Еще в 2019 году совокупная потребность в айтишниках и инженерах связи составляла, по данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, 222 тысячи человек в год. Тогда в отрасли было занято 1,8 миллиона россиян, это больше населения Екатеринбурга. Сейчас потребность ощутимо выросла.

Многие предприятия, судя по опросу KMDA, охотнее готовы вкладываться в создание рабочих мест и наем новых сотрудников (63 процента), чем в повышение квалификации имеющихся (60 процентов), а 15 процентов вообще не собираются обучать свой персонал цифровым компетенциям. Востребованными программами управленцы считают цифровизацию бизнес-процессов, технологии, управление клиентским опытом, внедрение инноваций.

Работодателям уже не нужны чистые айтишники - все чаще требуются специалисты в определенных отраслях, владеющие цифровыми навыками

- А вот респонденты из числа рядовых сотрудников в личных интервью особо отметили важность развития компетенций со стороны работодателя, в некоторых случаях это принципиально влияет на принятие решения о трудоустройстве. Согласно опросу HR-директоров, потребность в новых кадрах для цифровой трансформации может доходить до 30 процентов от имеющегося штата компаний, - подводят итог исследования аналитики.

Известно, что к 2024 году на IT-направления и математические специальности вузов ежегодно будут поступать 120 тысяч абитуриентов, а выпускаться по программам среднего и высшего образования - 800 тысяч. Это приблизит долю ИКТ-кадров к уровню европейских стран: два года назад она составляла лишь 2,4 процента среди экономически активного населения России, тогда как за рубежом - от трех до семи процентов.

- Пока на рынок труда не выйдут те, кто сейчас только поступил в вузы, и не будет завершена программа персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", пройдет три-четыре года. В этот период дефицит IT-специалистов станет довольно ощутимым, - уверен преподаватель УрФУ Евгений Комоцкий.

Университеты, как и колледжи, сегодня активно наращивают бюджетный прием на востребованные специальности, чтобы удовлетворить запросы рынка труда. В том числе вводят образовательные курсы с участием работодателей. Так, на базе УрФУ и двух свердловских колледжей совместно с компанией Huawei создана Академия информационно-коммуникационных технологий. Всего на Урале таких учреждений 13: студентов и преподавателей обучают аналитике данных, устройству сетей 5G и т. д.

Работодателям уже не нужны чистые айтишники - все чаще требуются специалисты в определенных отраслях, владеющие цифровыми навыками. Поэтому вузы в содружестве с предприятиями-разработчиками цифровых решений занимаются подготовкой бакалавров и магистров на стыке информатики и фундаментальных наук - например, экономики и даже гуманитарных. Так, в крупнейшем уральском вузе IT-компания "Контур" недавно запустила магистратуру "Цифровая гуманитаристика", которая выпускает продакт-менеджеров, аналитиков, а не просто программистов или тестировщиков.

В создании образовательных программ все более активно участвуют и корпорации. Группа "Синара" вместе с УрФУ с этого года начала подготовку специалистов в области финансов и инвестиционного бизнеса для промышленной и банковской сфер. А институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС совместно с онлайн-университетом "Нетология" открыли первую в стране онлайн-магистратуру и акселератор "Цифровое предпринимательство", она заработает уже осенью.

Количество абитуриентов, желающих поступить на специальности, связанные с ИКТ, в последние годы растет. Молодежь привлекает в эту сферу и достойная заработная плата, которая варьируется от 80 до 200 тысяч рублей. Надо сказать, что IT-кадры, которые готовят на Урале, вполне конкурентоспособны. По версии SuperJob, в двадцатку лучших вузов по доходам выпускников-айтишников вошли УрФУ, Тюменский, Челябинский и Южно-Уральский госуниверситеты. За последний год зарплаты молодых специалистов выросли на 10-17 тысяч рублей. Лидером же рейтинга стал МФТИ: его выпускники увеличили доход на 50 тысяч и теперь зарабатывают 230 тысяч рублей в месяц.