В Екатеринбурге ядерные технологии будут использовать в кардиологии

Соглашение о сотрудничестве для внедрения и использования ядерных технологий в лечении больных областной клинической больницы Свердловской области подписали сегодня на "Иннопроме".

В проекте участвуют Уральский федеральный университет, компания "Ядерные технологии" и непосредственно сама больница. Как подчеркнул первый проректор УрФУ Сергей Кортов, соглашение позволит внедрить в клинике передовые медицинские технологии.

Как уже писала "РГ", ученые вуза не первый год разрабатывают технологии и радиофармпрепараты для диагностики онкологических заболеваний.

-Традиционно считается, что ядерные технологии востребованы только в области онкологи. На самом деле этот прогрессивный метод эффективен, в частности, в кардиологии. К примеру, применение нового вида томографии, позволяет кардиохирургу до и после операции отследить и проверить работу буквально каждого участка сердечной мышцы. К тому же в нашей клинике проходят лечение и онкобольные, - пояснил корреспонденту "РГ" главный врач ОДКБ №1 Игорь Трофимов.