По объему продаж дыхательной аппаратуры Средний Урал в 2020 году оказался на первом месте в стране. Медтехнику, которая собирается в регионе, закупили не только российские больницы, но и Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Сербия, Узбекистан.

- Сбыт аппаратов ИВЛ вырос в десять раз: всего их было отгружено 13 850. Это помогло спасти жизни больных ковидом и у нас в стране, и за рубежом, - говорит президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.

Помимо ИВЛ, особой популярностью пользовались увлажнители дыхательных смесей и ингаляционные аппараты. Кроме того, в некоторых больницах установили уральские теплоизолированные камеры для хранения тест-систем, фармпрепаратов, реагентов, компонентов крови. Немедицинский товар, тоже ставший особенно востребованным в пандемию, - коммунальные машины для санобработки улиц, выпуск которых наладили на заводе имени Калинина.

Как ни странно, но именно благодаря ковиду, а не вопреки, в ОПК началось по-настоящему массовое производство гражданской продукции, отмечают эксперты. Это, с одной стороны, сформировало очень серьезные компетенции, с другой - снизило себестоимость продукции. Как результат - в 2020-м уральская оборонка довела долю "гражданки" и продукции двойного назначения до 32,7 процента в общем объеме производства. Большую часть в денежном выражении (почти 118 миллиардов рублей) обеспечили четыре рекордсмена: у них доля мирных товаров составляет от 30 до 50 процентов, то есть уже превышен целевой показатель на десять лет вперед. Еще четыре завода показывают от 15 до 30 процентов, но их вклад в рублях значительно меньше. У 19-ти доля "гражданки" и вовсе не превышает пяти процентов. Впрочем, это не должно настораживать: целевые показатели установлены для концернов и холдингов, а не для конкретных производств, уточняет Николай Клейн. В первую очередь конверсия необходима тем, у кого гособоронзаказ и экспорт не обеспечивают полную загрузку мощностей.

В первую очередь конверсия нужна тем, у кого гособоронзаказ и экспорт не обеспечивают полную загрузку мощностей

Среди новых видов гражданской продукции, которые уральцы освоили в 2020 году, - вагон-рефрижератор для перевозки скоропортящихся товаров. Его отличительная особенность - автономность, в грузовом отсеке автоматически поддерживается от минус 20 до плюс 15 градусов в течение 30 суток, в то время как аналоги оснащены групповой системой хладоснабжения и могут курсировать только в составе спецпоездов.

Успешно прошла полевые испытания интеллектуальная система управления комбайном и трактором от космического НПО автоматики. Она обеспечивает точное позиционирование техники и параллельное беспилотное вождение. По словам гендиректора предприятия Андрея Мисюры, разработка готова к запуску в серию. Помимо этого, в НПО автоматики создают опытные образцы интеллектуальных датчиков и сенсоров для нефтегазового комплекса. Испытания планируют начать в 2022-м.

Если новая продукция Волчанского механического завода - вагоны-думпкары с возможностью выгрузки с обеих сторон - предназначена для перевозки вскрышных скальных пород, угля, руды, то в ретро-трамвае от Уралтрансмаша будут кататься прежде всего туристы. В этой модели органично сочетаются передовые технологии и дизайн начала ХХ века. А НПП "Старт" помогает решить одну из вечных проблем современных городов - отсутствие места для стоянки. Механизированные паззловые паркинги экономят 35-50 процентов площади, отличаются низким энергопотреблением (на один цикл тратится 0,2-1 кВт/ч), при этом получить свою машину назад можно всего за 50-120 секунд.

Несмотря на успех отдельных предприятий, диверсификация в целом остается весьма непростой задачей для оборонной отрасли. Во-первых, ей приходится работать в непривычных для себя условиях жесткой конкуренции. Во-вторых, не хватает компетенций в промдизайне и маркетинге, отсюда трудности в продвижении продукции.

- На диверсификацию привлечено уже более девяти миллиардов рублей, однако инвестиционный потенциал наших предприятий позволяет двигаться быстрее. Умных голов много, но нужно понимать, что производить. На первом этапе необходима поддержка в виде госзаказа, а дальше рынок будет регулироваться сам. Кроме того, нужны поправки в 223-ФЗ: из-за долгих процедур оборонные заводы не успевают закупить комплектующие и проигрывают конкурентам, в том числе малому бизнесу, - отмечает вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.

С тем, что госзаказ на "гражданку" необходим, согласен и Николай Клейн.

- Государство вложило деньги в техперевооружение ОПК, оно имеет право потребовать от нас разработки дешевой конкурентоспособной продукции. Дайте заказ на те же 3D-принтеры двум-трем предприятиям: кто создаст лучше, тот и будет изготавливать. А маркетологи нужны уже на следующем этапе, когда производители начнут соперничать друг с другом, - подчеркивает глава отраслевого союза.

Между тем

На "Иннопроме-2021" будет подписано соглашение с основными участниками нового объединения в Свердловской области - кластера двойного назначения по металлургии и металлообработке.- Это консорциумная форма кооперации между предприятиями ОПК, вузами, малым и средним инновационным бизнесом с целью выпуска высокотехнологичной продукции, - поясняет Елена Антипина, гендиректор Института государственно-частного планирования. - Мы понимаем, сколько примерно людей, площадей и оборудования может высвободиться в связи со снижением ГОЗ. Соответственно можно вытащить эти технологии из закрытого контура в приоткрытый, где гриф секретности снят частично. В третьем контуре, открытом, будем создавать специальные проектные компании под реализацию гражданской продукции, в том числе на экспорт.