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05.07.2021 06:25

Икары приземлились

В Курганской области приглашают бизнес на готовые площадки
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Для привлечения инвестиций и ускорения развития экономики в Курганской области создают сеть индустриальных парков с готовой инфраструктурой. До 2024 года планируется запустить семь площадок: одна уже действует, две могут быть открыты уже в этом году с перспективой регистрации не менее 30 резидентов, которые создадут около тысячи рабочих мест и инвестируют почти миллиард рублей.
В индустриальных парках Зауралья в основном обосновались высокотехнологичные производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ В индустриальных парках Зауралья в основном обосновались высокотехнологичные производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В индустриальных парках Зауралья в основном обосновались высокотехнологичные производства. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В индустриальном парке "Территория областного развития" (ТОР), расположенном в Кургане на месте бывшего предприятия "Икар", готовятся к открытию завода по выпуску железобетонных изделий. Здесь уже устанавливают оборудование и обустраивают рабочие места, которых, как ожидается, будет 120. На заводе предполагается выпускать около 54 тысяч кубометров железобетонных изделий в год. Помимо завода ЖБИ в ТОР собираются обосноваться еще четыре компании по изготовлению арматуры, буровых насосов, оборудования для гидроразрыва пласта для нефтедобывающей промышленности. Каждая примет на работу от 20 до 50 сотрудников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Строительство парка идет при существенной поддержке государства. Стоимость первой очереди (25 тысяч квадратных метров) - 485 миллионов рублей, из которых 250 миллионов - федеральные субсидии, 5 миллионов - областные, остальное - собственные средства. По расчетам руководства ТОР, вложения окупятся за семь лет. На втором этапе реконструкции старых корпусов планируется восстановить существовавшее когда-то на "Икаре" литейное производство.

Создание индустриальных парков - один из обязательных пунктов индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, утвержденной правительством РФ в феврале 2020 года. Кроме ТОР, федеральная поддержка оказана еще двум паркам - Курганскому и Варгашинскому.

Первый заработал на площадях бывшего завода колесных тягачей в 2016 году, сегодня здесь уже 23 резидента. Практически вся выпускаемая продукция - инновационная и собирается из отечественных комплектующих. К примеру, налажено производство модульных мобильных электростанций, адаптированных к работе в условиях Крайнего Севера, умных электросчетчиков. Одна из экспериментальных мобильных установок предназначена для обезвреживания твердых отходов различных классов опасности. На выходе получается безопасная зола и тепловая энергия, которая идет на обогрев диспетчерско-контрольных модулей, обслуживающих саму установку. Эта разработка - реальный вклад местной промышленности в обеспечение экологической безопасности в стране.

Практически вся выпускаемая в парке продукция - инновационная и собирается из отечественных комплектующих

Особенность индустриального парка в поселке Варгаши (здесь завершены работы первой очереди) в том, что он находится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): резиденты могут пользоваться также льготами, предусмотренными для ТОСЭР. В апреле была забита первая свая под частный индустриальный парк "Курган Энергомаш", расположенный на территории завода "Темпер" в Кургане. На его строительство выделено 204 миллиона рублей субсидии. Кроме того, за счет дорожного фонда будет отремонтирован подъезд к производственным площадкам. Еще три парка вырастут в Шадринске на базе автоагрегатного завода, в Катайске и Далматово. Планируется, что за три года в парках будет создано около двух тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Преимущество технопарков в том, что, используя готовую инфраструктуру, в них можно быстро запустить производство. Управляющие компании берут на себя комплексное сопровождение инвесторов, помощь в оформлении субсидий и преференций. На резидентов, кстати, распространяются как федеральные, так и региональные льготы: налог на прибыль - 16,5 процента, транспортный - ноль, снижаются налоги на имущество и землю.

Комментарий

Владимир Ковалев, директор департамента экономического развития Курганской области:

- Немаловажно, что управляющая компания способна организовать кооперацию между резидентами в части общих закупок, логистики и сбыта, тем самым снизив себестоимость конечной продукции. Мы это уже наблюдаем в Курганском индустриальном парке, когда резиденты - несколько предприятий - пользуются одним и тем же оборудованием, которое находится буквально в соседнем помещении. Это заметно сокращает их издержки.

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