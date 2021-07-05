Для привлечения инвестиций и ускорения развития экономики в Курганской области создают сеть индустриальных парков с готовой инфраструктурой. До 2024 года планируется запустить семь площадок: одна уже действует, две могут быть открыты уже в этом году с перспективой регистрации не менее 30 резидентов, которые создадут около тысячи рабочих мест и инвестируют почти миллиард рублей.

В индустриальном парке "Территория областного развития" (ТОР), расположенном в Кургане на месте бывшего предприятия "Икар", готовятся к открытию завода по выпуску железобетонных изделий. Здесь уже устанавливают оборудование и обустраивают рабочие места, которых, как ожидается, будет 120. На заводе предполагается выпускать около 54 тысяч кубометров железобетонных изделий в год. Помимо завода ЖБИ в ТОР собираются обосноваться еще четыре компании по изготовлению арматуры, буровых насосов, оборудования для гидроразрыва пласта для нефтедобывающей промышленности. Каждая примет на работу от 20 до 50 сотрудников.

Строительство парка идет при существенной поддержке государства. Стоимость первой очереди (25 тысяч квадратных метров) - 485 миллионов рублей, из которых 250 миллионов - федеральные субсидии, 5 миллионов - областные, остальное - собственные средства. По расчетам руководства ТОР, вложения окупятся за семь лет. На втором этапе реконструкции старых корпусов планируется восстановить существовавшее когда-то на "Икаре" литейное производство.

Создание индустриальных парков - один из обязательных пунктов индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, утвержденной правительством РФ в феврале 2020 года. Кроме ТОР, федеральная поддержка оказана еще двум паркам - Курганскому и Варгашинскому.

Первый заработал на площадях бывшего завода колесных тягачей в 2016 году, сегодня здесь уже 23 резидента. Практически вся выпускаемая продукция - инновационная и собирается из отечественных комплектующих. К примеру, налажено производство модульных мобильных электростанций, адаптированных к работе в условиях Крайнего Севера, умных электросчетчиков. Одна из экспериментальных мобильных установок предназначена для обезвреживания твердых отходов различных классов опасности. На выходе получается безопасная зола и тепловая энергия, которая идет на обогрев диспетчерско-контрольных модулей, обслуживающих саму установку. Эта разработка - реальный вклад местной промышленности в обеспечение экологической безопасности в стране.

Практически вся выпускаемая в парке продукция - инновационная и собирается из отечественных комплектующих

Особенность индустриального парка в поселке Варгаши (здесь завершены работы первой очереди) в том, что он находится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): резиденты могут пользоваться также льготами, предусмотренными для ТОСЭР. В апреле была забита первая свая под частный индустриальный парк "Курган Энергомаш", расположенный на территории завода "Темпер" в Кургане. На его строительство выделено 204 миллиона рублей субсидии. Кроме того, за счет дорожного фонда будет отремонтирован подъезд к производственным площадкам. Еще три парка вырастут в Шадринске на базе автоагрегатного завода, в Катайске и Далматово. Планируется, что за три года в парках будет создано около двух тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Преимущество технопарков в том, что, используя готовую инфраструктуру, в них можно быстро запустить производство. Управляющие компании берут на себя комплексное сопровождение инвесторов, помощь в оформлении субсидий и преференций. На резидентов, кстати, распространяются как федеральные, так и региональные льготы: налог на прибыль - 16,5 процента, транспортный - ноль, снижаются налоги на имущество и землю.

Комментарий

Владимир Ковалев, директор департамента экономического развития Курганской области:

- Немаловажно, что управляющая компания способна организовать кооперацию между резидентами в части общих закупок, логистики и сбыта, тем самым снизив себестоимость конечной продукции. Мы это уже наблюдаем в Курганском индустриальном парке, когда резиденты - несколько предприятий - пользуются одним и тем же оборудованием, которое находится буквально в соседнем помещении. Это заметно сокращает их издержки.