Видео: На "Иннопроме" показали робота-собаку

Китайских робопсов на международной выставке "Иннопром" представила российская компания, которая занимается вопросами эксплуатации таких роботов на территории страны. Киборги привлекают внимание посетителей выставки танцами и исполнением трюков, но функционал у них шире обычной игрушки.

Робот распознает движения, с ним можно гулять по улице в сухую погоду. Они быстро бегают и выполняют трюки, сообщается на сайте компании.

При помощи разных датчиков пес может пригодится, например, на складе: передать расположение товаров и артикулы, перевести обход и даже перенести небольшой - до 12 килограмм - груз. Также пес может выполнить функцию исследователя: осмотреть труднодоступную местность и передать изображение на смартфон.

Робопсы очень похожи на знаменитых предшественников Boston Dynamics. Однако российские представители разработки в соцсетях отмечают, что все, что касается "начинки", очень отличается от бостонских образцов. Кроме того, китайский вариант дешевле.