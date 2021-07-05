Видео: На "Иннопроме" показали робота-собаку

Китайских робопсов на международной выставке "Иннопром" представила российская компания, которая занимается вопросами эксплуатации таких роботов на территории страны. Киборги привлекают внимание посетителей выставки танцами и исполнением трюков, но функционал у них шире обычной игрушки.
Робот распознает движения, с ним можно гулять по улице в сухую погоду. Они быстро бегают и выполняют трюки, сообщается на сайте компании.
При помощи разных датчиков пес может пригодится, например, на складе: передать расположение товаров и артикулы, перевести обход и даже перенести небольшой - до 12 килограмм - груз. Также пес может выполнить функцию исследователя: осмотреть труднодоступную местность и передать изображение на смартфон.
Робопсы очень похожи на знаменитых предшественников Boston Dynamics. Однако российские представители разработки в соцсетях отмечают, что все, что касается "начинки", очень отличается от бостонских образцов. Кроме того, китайский вариант дешевле.
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