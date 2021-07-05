Видео: Замминистра энергетики - о перспективе производства водорода на Ямале

Водород - ключевая тема мировой энергетической и экологической повестки и любимое слово на "Иннопроме-2021". Именно водород должен помочь человечеству снизить выброс СО2 в атмосферу.

Оборудование для производства, хранения и транспортировки газа представил на международной выставке в Екатеринбурге, например, ПАО ОМЗ. О возможности использования водорода на сталелитейном производстве говорил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Бесшовные трубы из высокотехнологичной стали для водородной энергетики показала Трубная Металлургическая компания. Наконец, о водороде как экологически чистом топливе будущего вспоминали и на встрече Михаила Мишустина с представителями бизнеса.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ, рассказал, о перспективах и сложностях производства водорода в России и, в частности, на Ямале.

- Ямал является одним из потенциальных регионов, одной из возможных площадок для производства водорода. Потому что там наибольшие запасы газа. Но начинает действовать фактор удаленности автономного округа от потенциальных рынков потребления. Все способы транспортировки водорода сопряжены с большим количеством трудностей и высокой себестоимостью. Сейчас наука работает над тем, чтобы снизить стоимость доставки этого топлива, это наиболее важный вопрос, - сказал он в интервью "РГ" на стенде издания на "Иннопроме".