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05.07.2021 16:43
Рубрика: Культура

Режиссер Василий Бархатов снимет свой первый сериал "С нуля"

Текст: Сусанна Альперина
С новостью о том, что снимет свой первый сериал с говорящим названием "С нуля" Василий Бархатов, может сравниться только та, что свой первый сериал снимает Василий Сигарев. Кстати, может уже Сигарев и снял, что-то давно не было об этом новостей. Просто оба имени иллюстрируют, что все больше режиссеров примыкают к сериальному движению.

Бархатов - оперный режиссер - имеет киноопыт, он снял полнометражный фильм "Атомный Иван". А в целом на счету Василия более десятка нашумевших премьер в лучших мировых театрах мира, среди них: Большой театр, Мариинский театр, Литовский национальный театр оперы и балета, Немецкая государственная опера в Берлине, Шведская королевская опера, Венский театр "Ан дер Вин", Венгерский государственный оперный театр, Франкфуртская опера и другие.

Фото: Всеволод Тарасевич
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Сериал выйдет в 2022 году в эфире "ТНТ" и на видеосервисе Premier. Снимает его Good Story Media. Будет ли в сериале фигурировать опера и театр - пока неизвестно. Сообщили лишь, что действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернется сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге выбрали разные пути.

"С нуля" - драма о поколении нулевых. Согласно краткому синопсису, присланному в "РГ", сюжет строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены и Наташи. В 2008 году они вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. ...Прошло больше десяти лет - Лена и Наташа живут непохожими жизнями на разных континентах. И сводит их снова вместе смерть отца Лены. Вернувшаяся в Россию только из-за наследства дочь Лена подозревает, что отец погиб не своей смертью. Виновной в случившемся она считает Наташу - подруга когда-то увела отца из семьи, а теперь Лена убеждена, что она просто избавилась от престарелого супруга, присвоив себе его деньги. Но в этой истории все оказывается совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Главные роли в сериале "С нуля" играют Надежда Калеганова и Маруся Фомина. Также в сериале снимаются Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин. Продюсируют драму Антон Зайцев и Анна Борисова. Заявка сделана сразу на несколько сезонов.

"Сейчас индустрия переживает бум сериалов про 90-е, поскольку подошло время сценаристов и креативных продюсеров, выросших в 90-е. Но "С нуля" - это один из первых, а, возможно, и первый проект на российском сериальном ландшафте, который возвращает зрителя в двухтысячные", - говорит продюсер Антон Зайцев.

Анна Борисова, автор, сценарист и продюсер сериала "С нуля", рассказывает о нем так: "Это во многом личная история, мне было интересно посмотреть, как все произошедшее в двухтысячных изменило мое поколение и страну, как это время повлияло на то, какие мы сейчас, кто смог "пережить" эпоху гламура, а кого она сломала. Как бы ни вели себя мои герои, я не склонна никого судить, это просто мое наблюдение о времени и людях, а выводы пусть каждый зритель сделает сам".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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