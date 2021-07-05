"Российская газета" публикует ряд законов, подписанных президентом. Эти документы отразятся на жизни каждого из нас.
Меняется система сбора данных о лесах
Еще одно новшество - собирать и обновлять информацию о лесах, растущих в них деревьях, их породах и состоянии зрелости - то есть проводить лесоустройство - на всей территории страны теперь будет федеральное учреждение "Рослесинфорг". Прежде лесоустройство относилось к полномочиям регионов. Это сделано в рамках реформы лесной отрасли и ее декриминализации, отметили в Рослесхозе. По многим территориям давность проведения лесоустройства превышала 25 лет, это не позволяло ввести в оборот значительные участки для заготовки древесины.
Работы по лесоустройству в местах, где идут активные рубки, станут проводить не реже одного раза в десять лет, без актуальной информации выдавать в аренду участки для заготовки древесины запрещено.
Еще одно важное новшество: древесину, заготовленную при проведении санитарных рубок, теперь разрешено продавать только на организованных торгах. В результате объемы предложения древесины на бирже могут вырасти втрое, до 12 млн кубометров в год, считает управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.
Помимо этого в лесах теперь можно строить базы отдыха, устраивать питомники для деревьев. Упорядочено значение лесных терминов для устранения разночтений и возможных толкований другими органами власти при работе с единой информационной системой лесного комплекса, которая постепенно начинает работать в России.
Военные и полицейские получили право на госзащиту
Теперь специальные меры безопасности будут приниматься в отношении всех сотрудников МВД, Росгвардии, минобороны и СВР без дополнительных условий. Как возникла опасность, человек в погонах получит телохранителя из спецназа. Соответствующий закон публикует сегодня "РГ".
Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, по прежним нормам меры государственной защиты могут применяться к силовикам лишь в определенных законом случаях.
Например, если сотрудник непосредственно участвовал в специальных операциях.
Между тем к прокурорам, сотрудникам ФСБ, СКР, службы судебных приставов и ряда других ведомств и контрольно-надзорных органов меры государственной защиты до сих пор применяются без каких-либо дополнительных требований.
Принятый закон исправляет положение и повышает защитные гарантии абсолютно для всех людей в погонах.
"Военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов выполняют важные государственные задачи, и от эффективности их работы зависит общественная безопасность. При этом люди в погонах подвергают себя риску не только во время боевых операций или специальных заданий", - подчеркнул Владимир Груздев.
Новые нормы также предусматривают, что к личной охране, охране жилища и имущества сотрудников могут привлекаться войска Росгвардии. В первую очередь речь идет об ОМОНе и СОБРе.
В минобороны, по словам специалистов, защищать сотрудников, как военнослужащих, так и гражданских служащих, в случае необходимости будут специальные подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
Этим же законом внесены поправки в закон о защите свидетелей. Они дают возможность менять номера телефонов и машин защищаемых свидетелей, потерпевших и иных участников уголовных процессов.
Также закон запрещает распространять сведения о силовиках, которые находятся под госзащитой. Сайты, содержащие сведения о них, теперь могут быть заблокированы в досудебном порядке.
Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие сведений о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.
Напомним, что, кроме того, недавно было введено наказание за распространение персональных данных силовиков. Личная жизнь людей в погонах - не тема для освещения в Сети.
Ведомство Бастрыкина заберет все дела, связанные с детьми
Объясним, почему закон важен. С 1 января 2012 года к подследственности СК были отнесены все тяжкие преступления против детей. Но оказалось, что во время подобных расследований очень часто "вылезают" другие преступления небольшой и средней тяжести, которым следователь СК заниматься сам не может - только с разрешения прокуратуры. А это сильно затягивает расследование.
Имеются в виду такие уголовные статьи, как оставление ребенка в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей родителей. Новый закон дает СК право вести расследования дел о преступлениях по статьям 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против детей.
Еще к подследственности ведомства будут относиться дела о преступлениях, описанных в статьей 150 УК, - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", если они будут выявлены при расследовании дел, переданных прокурором.
Строить временные речные причалы станет проще
Закон вступит в силу 1 марта 2022 года. Как пояснили в пресс-службе Росморречфлота, закон разработан минтрансом для устранения выявленных пробелов в правовом регулировании пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей России.
Нормы касаются использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юрлицам. Построить, например, временные причалы для швартовки и стоянки судов, посадки и высадки пассажиров, а также склады для выгрузки и хранения грузов станет проще.
До принятия закона администрации бассейнов внутренних водных путей также имели право разрешать организациям внутреннего водного транспорта строить на береговой полосе временные сооружения по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.
В Кодекс внутреннего водного транспорта внесено дополнение, предусматривающее участие администраций бассейнов водных путей в выдаче разрешений на использование земельных участков береговой полосы в соответствии с порядком, установленным Земельным кодексом. Земельный кодекс дополнен положением, позволяющим использовать земельные участки для возведения на береговой полосе некапитальных строений для судоходства.
Также за минтрансом закреплены полномочия устанавливать временные сооружения для судоходства на берегу. "Это позволит установить четкий и прозрачный порядок выдачи разрешений на использование береговой полосы в целях размещения некапитальных сооружений для судоходства", - отметили в Росморречфлоте.
Рыбную отрасль защитят от иностранного контроля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно выявляла ситуации, когда рыболовные предприятия оказывались в условиях зависимости от иностранного инвестора. Контроль устанавливался путем передачи компании морских судов или оборудования с обременением в пользу инвестора, требования о подчинении компании иностранному праву, требования о выгрузке улова в зарубежном порте и другими способами. В таких условиях инвесторы могли блокировать решения и действия российских компаний.
Согласно закону об иностранных инвестициях вылов водных биологических ресурсов - это деятельность, имеющая стратегическое значение. Сделки, приводящие к установлению контроля иностранного инвестора над предприятиями, подлежат согласованию с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Ранее согласованию подлежали сделки, при которых иностранный инвестор становился владельцем доли в уставном капитале рыбодобывающей компании в размере 50% и более. Принятый закон снижает эту долю с 50% до 25%.
Законом предусмотрен переходный период: в течение года инвесторы, владеющие долями в российских рыболовных компаниях в размере более 25%, обязаны подать в ФАС ходатайство о согласовании установления контроля для его рассмотрения правкомиссией или снизить долю своего участия в уставном капитале. В случае нарушения инвестор будет отстранен от управления российской компанией в судебном порядке.
Таким образом мы соблюдаем баланс интересов: с одной стороны, обеспечиваем экономическую безопасность государства, с другой - соблюдаем права и интересы добросовестных иностранных инвесторов и сохраняем инвестиционную привлекательность отрасли.
Под действие закона попадут компании со значительной долей иностранного капитала. Сейчас в России работают 137 таких компаний - это около 2% от всех рыболовных предприятий. При этом не во всех организациях, находящихся в совместной собственности, доля иностранного участия превышает 25%. Мы предполагаем, что вводимое регулирование затронет не более 70-100 организаций.
Новые правила ни в коем случае не запрещают иностранному капиталу участие в российской рыболовной отрасли, а лишь "снижают порог" участия иностранного инвестора, требующий предварительного согласования. Мы открыты для сотрудничества, но требуем от инвесторов порядочности и соблюдения законодательства и стратегических интересов России.
Чужие не подплывут
В принципе, это дополнение к уже имеющемуся у Росгвардии праву на осуществление необходимых войсковых действий. Теперь ведомство может оперативно принимать меры для защиты жизни и здоровья граждан, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, предотвращать угрозы в отношении охраняемых войсками объектов и специальных грузов и не допускать возникновения на них чрезвычайных ситуаций. Росгвардейцы могут блокировать территории или акватории, например, при розыске сбежавших преступников, обезвреживании террористов или при ликвидации аварий. И еще - при возникновении эпидемий.
О чем идет речь? Напомним, под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, в том числе Крымского моста, энергомоста РФ - Крым. Кроме того, стоянки судов с ядерными энергетическими установками, спецгрузами - ядерным топливом, взрывчатыми веществами, химическими компонентами и многим другим, потенциально опасным. Для их охраны существуют морские подразделения, у которых на вооружении специально оборудованные корабли, самолеты и вертолеты, дроны. Важную роль здесь играют водолазы, которые проверяют инженерную безопасность объектов и предотвращают теракты.
Некоторые территории и акватории росгвардейцы контролируют совместно с пограничниками и другими спецслужбами, взаимодействуя друг с другом.
Иск по госзаказу
Закон наделяет прокуроров правом подавать иски о признании недействительными сделок, которые юрлица и индивидуальные предприниматели заключают при выполнении гособоронзаказа. Прокуроры также смогут оспаривать сделки, заключенные с нарушениями требований законодательства о госзакупках. В таких исках прокуроры смогут требовать возмещения ущерба госбюджету. Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, принятие поправок потребовалось из-за несовершенства правового механизма по оспариванию таких сделок и защите интересов государства.
При этом, по данным Генпрокуратуры, в 2020 году сумма ущерба от нарушений в сфере ОПК превысила 17,5 млрд рублей. А возместить удалось только 4 млрд рублей. По результатам расследования уголовных дел и проводимых прокурорами проверок продолжают регулярно выявляться факты заключения сделок на заведомо невыгодных для оборонных предприятий условиях, в том числе с компаниями, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, не имеют необходимых лицензий и оборудования. За два года прокуроры выявили более 300 тысяч нарушений законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Для их устранения было внесено более 85 тысяч представлений, предъявлено 3302 иска на сумму свыше 2 млрд рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены более 63 тысяч человек, к административной - более 27 тысяч лиц. Возбуждено 1380 уголовных дел.