Все больше стран пытаются заставить глобальные корпорации вроде Google и Facebook соблюдать национальные законы и делиться налогами на прибыль. Обязанность открыть полноценное представительство в России ставит IT-гигантов перед выбором - соблюдать законы "страны пребывания" или уйти с российского рынка. За несоблюдение закона грозит запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов, крайняя мера - замедление трафика или полная блокировка.