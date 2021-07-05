Все больше стран пытаются заставить глобальные корпорации вроде Google и Facebook соблюдать национальные законы и делиться налогами на прибыль. Обязанность открыть полноценное представительство в России ставит IT-гигантов перед выбором - соблюдать законы "страны пребывания" или уйти с российского рынка. За несоблюдение закона грозит запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов, крайняя мера - замедление трафика или полная блокировка.
Банкирам запретят звонить родным должника
"Фактически мы устанавливаем "презумпцию несогласия" граждан (кроме самих должников. - Прим. ред.) на взаимодействие с коллекторами", - поясняла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
До сих пор существовала парадоксальная ситуация. Закон ограждает должника от излишне назойливого внимания взыскателей, они могут с ним общаться в строго ограниченных рамках. Звонить ночью? Нельзя. Третий звонок за неделю? Нарушение. Более того, в какой-то момент должник может написать официальный отказ от общения с коллекторами. А вот у его близких и соседей согласия можно было не спрашивать. Теперь вам больше не могут позвонить среди ночи и спросить, почему ваш сосед-должник спит спокойно.
Коллекторы лишатся достаточно мощного рычага воздействия на должников через их близкое окружение, так как скорее всего никто разрешений им давать не будет, считает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.
Имеющим судимость за нетрезвое вождение добавят срок
За управление в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования в России предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Но если человек снова попался в нетрезвом виде, то ему грозили те же самые наказания по той же уголовной статье 264.1.
Новые поправки предусматривают более строгую ответственность для тех, кто уже имел судимость по этой статье, а также для тех, кто совершил аварии с жертвами, будучи в нетрезвом виде. Им уже будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. И все это с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до шести лет.
Предполагается, что судьи назначали довольно легкие наказания тем, кто второй раз попадался в нетрезвом виде. Судя по статистике, в основном уже преступникам назначались штрафы или обязательные работы. Новая статья обязательных работ не предусматривает - только исправительные или принудительные.
Также, если смотреть по статистике, последние несколько лет количество нетрезвых водителей, повторно попавшихся за рулем, остается практически стабильным. Это показывает, что нынешних мер воздействия не хватает для того, чтобы сократить количество таких преступников.
Однако, как считают эксперты, новая статья тоже вряд ли в этом поможет. Нетрезвый водитель не задумывается над тем, какая ответственность ему грозит. Но кроме того, даже с усиленными наказаниями, это преступление считается нетяжким. А значит, судьи по-прежнему будут назначать минимальные виды наказаний.
Кроме того, средняя собираемость штрафов по автомобильным статьям достигает почти 80 процентов. А по нетрезвым статьям - около 30 процентов. Поэтому увеличенный уголовный штраф также вряд ли скажется на поведении нетрезвых водителей. Как не платили, так и не будут платить.
Гораздо эффективнее были меры, которые действительно могли бы отстранять водителей от транспорта. В качестве таких мер предлагались залог за автомобиль. А также конфискация автомобиля. Это предложение внесено в проект нового административного кодекса. Но когда будет принят этот документ - никому не известно.
Иностранцев обязали сдавать биометрию
В соответствии с новыми нормами иностранцы, которые прибыли в Россию в безвизовом режиме и находятся в стране более 90 дней в течение календарного года, будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней с момента въезда.
Эта же схема предусмотрена для трудовых мигрантов, которые обращаются с заявлением об оформлении патента или получения разрешения на работу.
Кроме того, трудовые мигранты должны в течение 30 дней пройти медицинское освидетельствование и подтвердить, что у них нет ВИЧ, они не болеют опасными для окружающих инфекционными заболеваниями, а также не страдают наркотической зависимостью. При уклонении от указанных процедур срок нахождения мигранта в РФ могут сократить. Если же у человека выявят ВИЧ-инфекцию или наркозависимость, его пребывание в России могут счесть нежелательным.
Иностранцы, въехавшие в РФ не для трудоустройства на срок более 90 дней, должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 90 календарных дней со дня въезда и получить соответствующий документ.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, кроме отдельных пунктов.
Напомним, вскоре иностранцам при въезде в Россию придется также подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и трудовой деятельности. Мигрант таким образом будет подтверждать, что ознакомлен с последствиями несоблюдения правил и согласен не причинять ущерба стране. Кроме того, иностранец даст обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной депортацией.
Телеканалы в Сети будут бесплатны
Согласно новым правилам, телевизионный контент смогут распространять только те сайты (на языке закона - аудиовизуальные сервисы, АВС), которые будут включены в перечень Роскомнадзора. Для этого им придется обеспечить бесплатную (как для вещателей, так и для распространителей) трансляцию телеканалов в Сети в неизменном виде. В случае нарушения ресурс может быть заблокирован.
В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, ОТР, Пятый канал и "ТВ Центр". Во второй - "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница!", РЕН ТВ, "Спас", СТС, ТВ-3 и ТНТ.
Эксперты считают, что технические требования к онлайн-трансляции телеканалов необходимо дорабатывать. Так, Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" отмечает, что закон требует от АВС иметь исключительную лицензию на софт, обеспечивающий трансляцию. По мнению разработчиков, это ограничивает возможности участия отечественных вендоров в поставках софта и ведет к монополизации рынка аудиовизуальных сервисов крупными игроками.
В АРПП считают, что следует разрешить видеосервисам использовать программные решения, внесенные в Реестр отечественного программного обеспечения, который ведет минцифры.
Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября.
Кратно выросли штрафы за намеренное банкротство
Кроме того, за сокрытие имущества, а также за фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных документов, если эти действия совершены с использованием служебного положения, штраф составит от 500 тыс. до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет.
Закон предусматривает освобождение от ответственности, если обвиняемые активно способствовали раскрытию преступления.
"Прежние штрафы в 200-500 тысяч рублей не отвечали размеру ущерба, сознательно нанесенного кредиторам, - говорит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. - С другой стороны, увеличение штрафов в 15 раз автоматически подталкивает суд к применению наиболее жесткой санкции. Лучше было бы нижнюю границу оставить прежней, чтобы дать суду возможность принимать более гибкое решение". Титов отметил, что главный вопрос - как новые правила будут применяться на практике. "И следствию, и судам не хватает специальных знаний в этой области права и экономики. Поэтому ситуация не изменится, пока не будет создан специализированный следственный орган для расследования преступлений по экономическим статьям (кроме коррупции)", - уверен он.
С ним согласны и эксперты. "К сожалению, оставляет желать лучшего уровень специалистов, расследующих данные преступления, - полагает партнер и руководителя практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева. - Материя банкротства очень сложна и требует опыта и высокой квалификации". В 68% случаев дел о банкротстве кредиторы не получают вообще ничего.
В 2020 году выявлено 57 случаев фиктивного банкротства и 1853 случая преднамеренного банкротства (0,09% и 3,4% от тех дел о банкротстве, в которых проводится проверка на наличие соответствующих признаков), по делам о преднамеренном банкротстве были осуждены 15 человек, а по факту фиктивного - ни одного, указывают в Сбербанке. Уже сделано многое для ужесточения наказания за различные проявления недобросовестного и противоправного поведения в банкротстве, возможно, теперь нужны меры по позитивной мотивации участников этой сферы, включая, например, поощрение информационной открытости, считает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов.
Выезд несовершеннолетних за рубеж значительно упростился
Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, по новому закону порядок существенно упрощается.
Изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ. Документ вступает в силу с момента опубликования. То есть с сегодняшнего дня.
Кроме того, подписанный закон предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.
Как говорилось в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса о выезде ребенка за границу для значительного количества семей.
При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно подписанному закону, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в ряд стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке.
Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде - в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетнего.
В рамках действующего ранее законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран.
"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ", - отмечалось в пояснительной записке к закону. Поправки были подготовлены правительством России во исполнение решения Конституционного суда, который признал не соответствующими Основному Закону ряд норм в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж.
Порядок подачи и отзыва, приема и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина предстоит установить МВД России.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее в беседе с "РГ" отмечал, что законопроект изменяет правила установления запрета на выезд ребенка за границу при родительских разногласиях. "Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - пояснил он.
По его словам, родитель, являющийся гражданином России и подавший заявление о запрете на выезд ребенка, сам сможет выезжать вместе с ребенком: запрет распространяется только на выезд ребенка с другим родителем или самостоятельные поездки. Однако родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком. "На практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей - граждан России - за границу при наличии разногласий с другим родителем", - рассказывал Груздев.
IT-гиганты должны будут открыть представительства в России
Под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, AliExpress, Gmail и Wikipedia, говорит председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Помимо прочего, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами, а также разместить на своем сайте форму для приема обращений российских граждан и организаций, поясняет Роскомнадзор. Это же ведомство установит требования к такой форме.
За несоблюдение закона IT-компаниям грозит запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов. Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, также может применяться замедление трафика или полная блокировка ресурса.
Россия не новатор в подобном регулировании, например, оно есть в Евросоюзе, говорит директор финцентра Сколково-РЭШ Олег Шибанов. В прошлом году Facebook открылся в Турции, выполняя требования схожего с российским закона, причем за сутки до ограничительных мер. Вероятно, похожий сценарий ждет и Россию, полагает директор по исследованиям и разработкам КРОС Ксения Касьянова.
Большинство международных IT-компаний, приходя на российский рынок, открывали здесь отдельные юрлица (например, IBM, Orange, Oracle или SAP, которая открыла собственный центр разработки в РФ), говорит директор компании "Биорг" по работе с органами государственной власти Илья Веригин. Нет представительств у YouTube, Instagram, Facebook, говорит доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
Новый закон приведет к тому, что IT-гиганты будут вынуждены сотрудничать с государством, соблюдать российские законы, будут больше налогов платить в России, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиля Ахмадеева, введение правила о регистрации в российской юрисдикции повлечет к уплате иностранными IT-компаниями не только НДС, но и налога на прибыль.
По последнему отчету Wearesocial ежемесячная аудитория Facebook в России - 8,9 млн человек, у Instagram (принадлежит Facebook) - 54 млн. По данным Mediascope за апрель 2021 года около 60% российских пользователей хотя бы раз в месяц используют WhatsApp, 47% - Instagram, 30% - Facebook, 10% - Twitter.
Перечень иностранных IT-компаний, открывших представительство в России, будет размещен на сайте Роскомнадзора, сообщили "Российской газете" в ведомстве.