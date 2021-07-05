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Рубрика: Власть

Ведомство Бастрыкина заберет все дела, связанные с детьми

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
"Российская газета" публикует закон, который дает право Следственному комитету РФ самостоятельно начинать предварительное расследование уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести, если они проявились во время работы по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным против детей.

Объясним, почему закон важен. С 1 января 2012 года к подследственности СК были отнесены все тяжкие преступления против детей. Но оказалось, что во время подобных расследований очень часто "вылезают" другие преступления небольшой и средней тяжести, которым следователь СК заниматься сам не может - только с разрешения прокуратуры. А это сильно затягивает расследование.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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Имеются в виду такие уголовные статьи, как оставление ребенка в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей родителей. Новый закон дает СК право вести расследования дел о преступлениях по статьям 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против детей.

Еще к подследственности ведомства будут относиться дела о преступлениях, описанных в статьей 150 УК, - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", если они будут выявлены при расследовании дел, переданных прокурором.

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