Объясним, почему закон важен. С 1 января 2012 года к подследственности СК были отнесены все тяжкие преступления против детей. Но оказалось, что во время подобных расследований очень часто "вылезают" другие преступления небольшой и средней тяжести, которым следователь СК заниматься сам не может - только с разрешения прокуратуры. А это сильно затягивает расследование.

Имеются в виду такие уголовные статьи, как оставление ребенка в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей родителей. Новый закон дает СК право вести расследования дел о преступлениях по статьям 125, 151 и 156 УК РФ, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против детей.

Еще к подследственности ведомства будут относиться дела о преступлениях, описанных в статьей 150 УК, - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", если они будут выявлены при расследовании дел, переданных прокурором.