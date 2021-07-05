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Рубрика: Власть

Взялись за калибр

За изготовление, переделку и сбыт незаконных стволов удвоили наказание
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
В разы возросли сроки лишения свободы за незаконный оборот оружия. Изменения в Уголовный кодекс, которые публикует "Российская газета", значительно "утяжеляют" и без того суровые статьи УК - 222, 222.1, 223 и 223.1. Причем некоторые - в два и более раза. Речь идет о статьях, предусматривающих наказания за незаконные изготовление и оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Теперь сбыт оружия стал отдельным составом преступления. За торговлю нелегальными стволами можно будет сесть на 8 лет. Это касается и взрывных устройств. Если изготовитель, хранитель или покупатель "адской машинки" получит 8 лет, то продавец - 11. Раньше все было наоборот - продавец получал наименьшие сроки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кстати, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических веществ, приравняют к аналогичному преступлению, но уже совершенному с использованием оружия. Значит, срок отсидки увеличится. Причем не спасет и кажущаяся анонимность при оружейных сделках в интернете. Использование интернета теперь считается новым квалифицирующим признаком, то есть отягчающим обстоятельством. Другая "изюминка" закона - усиление ответственности криминальных умельцев. Запрещено назначение условного осуждения за многие преступления в сфере незаконного оборота оружия. Особое внимание уделено крупнокалиберному огнстрельному оружию - свыше 20 миллиметров. Оружие такого калибра обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами.

Власть Безопасность Правоохранительная система Комментарии к документам Мировая торговля оружием

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