Теперь сбыт оружия стал отдельным составом преступления. За торговлю нелегальными стволами можно будет сесть на 8 лет. Это касается и взрывных устройств. Если изготовитель, хранитель или покупатель "адской машинки" получит 8 лет, то продавец - 11. Раньше все было наоборот - продавец получал наименьшие сроки.

Кстати, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических веществ, приравняют к аналогичному преступлению, но уже совершенному с использованием оружия. Значит, срок отсидки увеличится. Причем не спасет и кажущаяся анонимность при оружейных сделках в интернете. Использование интернета теперь считается новым квалифицирующим признаком, то есть отягчающим обстоятельством. Другая "изюминка" закона - усиление ответственности криминальных умельцев. Запрещено назначение условного осуждения за многие преступления в сфере незаконного оборота оружия. Особое внимание уделено крупнокалиберному огнстрельному оружию - свыше 20 миллиметров. Оружие такого калибра обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами.