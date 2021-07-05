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Рубрика: Власть

Рябков: США вводят санкции против России, несмотря на их бессмысленность

Текст: Юрий Когалов

Власти США не могут отказаться от попыток санкционного давления на Россию, несмотря на их бессмысленность и безрезультативность. Такое мнение в интервью журналу "Международная жизнь" выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: РИА НОВОСТИ
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"Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса", - отметил дипломат. Как напомнил Рябков, в отношении РФ введены уже 95 пакетов санкций.

"Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках. Они не могут просто отказаться от нее, даже осознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность", - заявил замминистра. По его мнению, Вашингтон и в будущем продолжит искать предлоги для введения ограничительных мер. И это при том, что "бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации" относительно того, какого курса в отношении России должны придерживаться США.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Санкции и антисанкции

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