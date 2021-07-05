Росавиация разрешила полеты в Турцию из нескольких городов России

С 12 июля будет расширено число российских городов, из которых разрешено выполнение пассажирских рейсов в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как говорится в сообщении, решение об увеличении перечня городов, откуда будут возможны рейсы в Турцию, принял оперштаб. Всего авиарейсы будут выполняться из 45 международных аэропортов, в том числе из Воронежа, Нальчика, Барнаула, Сочи, Волгограда, Тюмени, Краснодара, Белгорода, Южно-Сахалинска, Калуги, Саратова и Оренбурга.

Кроме того, восстанавливается авиасообщение с еще одним турецким городом - россияне смогут летать в Измир. До этого были разрешены рейсы в Анкару, Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан.

Также в Росавиации добавили, что с 19 июля по 6 августа временно увеличивается количество рейсов из Владивостока и Хабаровска в Токио для перевозки российской Олимпийской делегации.