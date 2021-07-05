Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса в 2020 году нанесла ущерб российской экономике в почти триллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году".

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", - отметили в ведомстве.

Более половинный этой суммы (515 млрд рублей) пошли на некоторые выплаты для поддержки населения и предприятий, 189,4 млрд - на организацию и оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, около 183 млрд - на лечение больных в стационарах, еще 108 - на тестирование от коронавируса.

В Роспотребнадзоре уточнили, что средства для системы здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования больниц в инфекционные, разработки и производства оборудования и препаратов для диагностики болезни, средств индивидуальной защиты и многое другое.