Россияне смогут получать госуслуги через коммерческие приложения

Россияне смогут получить госуслуги в электронном виде через коммерческие приложения. Соответствующий проект Минцифры опубликован на портале правовой информации.

Как пояснили в министерстве, автоматизированная проверка заявлений и документов, предоставляемых заявителем в электронной форме, на их соответствие административным регламентам позволит сократить количество заявлений, содержащих в себе ошибки. "Как следствие, такой подход снизит нагрузку на ведомства в части рассмотрения таких заявлений и на процедуру их возврата заявителю", - считают в ведомстве.

Изменения также позволят гражданину записаться на прием в орган власти или получить услугу, предоставляемую органом власти с использованием любых иных информационных систем, интегрированных с ЕПГУ (единый портал государственных услуг) в порядке, определенном Минцифры России. Такими информационными системами могут быть, например, банковские приложения. Необходимо отдельно отметить, что интегрируемая с ЕПГУ информационная система должна обеспечивать защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых персональных данных.