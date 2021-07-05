С 5 июля в МГУ не будут допускать непривитых сотрудников

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова принято решение с сегодняшнего дня приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщается на сайте вуза в разделе посвященном профилактике коронавируса.

"Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", - уточняется в сообщении.

Решение принято с целью "обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета".

В то же время те, кто привился только первым компонентом, посещать университет смогут.

Для удобства студентов, преподавателей и сотрудников МГУ пункты вакцинации от коронавирусной инфекции организованы в Медицинском научно-образовательном центре МГУ. На сайте университета запущен удобный сервис электронной записи на прививку.