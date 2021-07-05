С части российских туристов на Кубе сняли изоляцию

192 российских туриста, прибывших на Кубу в рамках чартерных туров, оказались заперты в своих отелях. У них были получены положительные результаты тестов на коронавирус, для туристов это стало шоком. С некоторых из них сняли изоляцию.

Жительница Ухты Екатерина Тюленева поехала на Кубу со взрослой дочерью. У Екатерины в анамнезе есть перенесенный коронавирус, также женщина сделала прививку, более того, в Шереметьево перед вылетом она, как и остальные пассажиры рейса, также сдавала ПЦР. Результат был отрицательный, с положительным их бы просто не пустили на борт.

По прилете на Кубу у всех туристов снова взяли мазки и расселили по отелям. Первый день Татьяна с дочерью наслаждались отдыхом, а на вторые сутки всех отдыхающих собрали в лобби отеля и велели не покидать территорию гостиницы - оказалось, что у 140 человек положительные тесты. В отчаянии туристы стали рассказывать о своих злоключениях в социальных сетях, выкладывать видео и просить о помощи.

К ситуации подключились российское консульство в Кубе, Роспотребнадзор, Ростуризм, туроператор, страховые компании.

Накануне туристы сдали еще раз тесты. По их итогам у 52 из 140 туристов коронавирус при этом тестировании не подтвердился. Им разрешили продолжить отдых. Но даже у тех, кого "освободили", уже прошла чуть ли не половина отпуска, скоро лететь обратно. По возвращении в Россию многие настроены подать иск на туроператора.

Официально

89 российских туристов на Кубе, с которых пока не снят режим изоляции, ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования, заявили в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве подчеркнули, что находятся на связи с туроператорами и страховыми компаниями и оперативно решают возникшие вопросы. "Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых", - заявили в Ростуризме.

Подготовил Евгений Гайва

Туризм

Росавиация расширила перечень российских городов, откуда будут выполняться регулярные и нерегулярные рейсы в Турцию.

Всего в список вошли 45 международных аэропортов, в том числе Воронеж, Нальчик, Барнаул, Сочи, Волгоград, Тюмень, Краснодар, Белгород, Южно-Сахалинск, Калуга, Саратов и Оренбург. Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять рейсы с 12 июля.

Кроме того, восстанавливается авиасообщение с еще одним турецким городом - россияне смогут летать в Измир. До этого были разрешены рейсы в Анкару, Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан. Это изменение также вступит в силу с понедельника.

Подготовил Михаил Загайнов