Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

Одной из ключевых составляющих Национального стандарта благополучия, которые разрабатывает Евгений Попов, ведущий программы "60 минут", является повышение благосостояния граждан. Среди предлагаемых мер - удвоение минимального размера оплаты труда, индексация пенсий работающим пенсионерам. Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, поддержала инициативы тележурналиста.

"У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания, точно так же, как и социальные выплаты и пособия", - отметила Инна Святенко.

Повышение минимального размера оплаты труда позволит вывести из тени "серые зарплаты", повысить производительность труда. Сегодня доля занятых в теневом секторе в общей структуре отечественного рынка труда составляет по разным оценкам около 30%. Сенатор подчеркнула: все, что выплачивается работодателями неофициально на руки, при назначении пенсии не учитывается. Поэтому повышение МРОТ позволит решить не только проблему повышения уровня жизни граждан, но и незаконных выплат. Святенко считает заслуживающими серьезного обсуждения и другие социальные инициативы Евгения Попова. В частности, тележурналист предлагает "увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты, а также регулярно индексировать выплаты для работающих пенсионеров. Это позволит повысить благосостояние людей старшего возраста".

Предложения Евгения Попова поддержал во время личной встречи Михаил Шмаков, лидер Федерации независимых профсоюзов России. Позже он обратился к президенту страны с просьбой восстановить индексацию, устранив тем самым несправедливость по отношению к работающим пожилым людям.

Как считает Инна Святенко, "необходимо четкое и детальное обоснование возможности принятия подобных решений и анализ итогов их реализации для граждан. Возможно, обновленному составу Государственной Думы удастся решить этот актуальный вопрос".