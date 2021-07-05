Северную Корею покинули более половины состава посольства РФ в Пхеньяне

Несколько десятков российских дипломатов и члены их семей на днях выехали из Северной Кореи, завершив работу в Пхеньяне. Об этом сообщили зарубежные СМИ, а затем подтвердило и посольство РФ. "Российской газете" удалось уточнить подробности данного отъезда, которое привело к вынужденному снижению диприсутствия РФ в КНДР, где действуют жесточайшие карантинные меры.

Информацию о запланированном выезде на родину значительной части состава посольства России в Пхеньяне сообщило сначала англоязычное издание NK News, предположив, что покинут Северную Корею "от половины до двух третей" всех тех, кто проживал на территории посольства РФ (дипломаты, техсостав, их семьи). Было также отмечено, что, скорее всего, прекратит работу и школа при посольстве РФ в КНДР. 2 июля японское информационное агентство "Киодо", ссылаясь на слова очевидцев, сказало, что в расположенную на границе с КНДР российскую станцию Хасан из Северной Кореи прибыл железнодорожный состав из локомотива и трех вагонов. Отмечалось, что всего было "около 90 пассажиров".

Позже посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в соцсети Facebook подтвердило факт отъезда коллег, разместив и фотографии с церемонии прощания. "2 июля на родину вернулись многие наши коллеги и друзья - те, кто последние несколько лет, в том числе в эти непростые коронавирусные времена, вместе с нами трудились в российских загранучреждениях в КНДР. Поскольку в условиях строгой самоизоляции, установленной руководством республики, ее границы на въезд строго-настрого закрыты и, следовательно, ротация персонала вот уже почти два года не производится, все, у кого закончились контракты, были вынуждены покинуть Страну утренней свежести. Уехали несколько дипломатов, врачей и административно-технических работников, закрылись школа и детский сад… В русском городке, расположенном в самом центре Пхеньяна, стало гораздо тише. Однако работа дипломатической миссии не прекратилась", - говорится в сообщении.

По своим каналам "Российской газете" удалось получить дополнительную информацию. По словам осведомленных источников, всего выехали 88 человек, из которых 84 были граждане России, а еще четверо - граждане Индии. Из россиян 81 были теми, кто работал в посольстве России в Пхеньяне, а еще трое - российские сотрудники совместного российско-северокорейского предприятия "Расонконтранс", чей офис расположен в порту КНДР Раджин. Ранее сообщалось, что в посольстве РФ было немногим более 150 человек, то есть выехало чуть больше половины.

Причина для эвакуации и сокращения численности персонала проста. КНДР с начала 2020 года и до сих пор сохраняет крайне жесткие карантинные меры, направленные на то, чтобы не допустить проникновение в страну коронавируса СOVID-19. Страна полностью самоизолировалась. Власти КНДР не пускают к себе вообще никого из зарубежья и крайне в ограниченных количествах ввозят импортные грузы. Также очень непросто покинуть Северную Корею. Базовые продукты питания в КНДР есть, но значительная часть ассортимента либо исчезла, либо очень сильно подорожала. Касается это в первую очередь импортной продукции. Также ощущается сильная нехватка медицинских препаратов. В результате в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем у находящихся в КНДР иностранцев они вряд ли смогут получить надлежащую медпомощь или быстро выехать за рубеж. Жизнь семей с детьми в условиях постоянной изоляции также очень непроста. Все это и стало причиной для выезда значительной части сотрудников и их родных без замены.