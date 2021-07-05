Шойгу передал медикам треть коечного фонда для борьбы с коронавирусом

Около трети всего коечного фонда медицинских учреждений Минобороны России военные выделили для лечения гражданских пациентов. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией министром обороны РФ Сергеем Шойгу принято решение о выделении более 30 процентов коечного фонда ведомственных медучреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения, - говорится в сообщении. - В том числе в построенных силами Минобороны России в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1,2 тыс. койко-мест для лечения гражданских пациентов".

Отмечается, что при необходимости в военных госпиталях будет развернуто еще более 12 тысяч койко-мест.

Сообщается также, что в Минобороны РФ оперативно подготовлен мобильный резерв медицинской службы для борьбы с коронавирусной инфекцией в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тыс. мест и 94 врачебно-сестринские бригады. При соответствующем решении президента РФ или правительства РФ силы мобрезерва могут быть направлены для помощи регионам.

Кроме того, в рамках оказания помощи регионам страны на базе конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в подмосковной Кубинке продолжается поэтапное развертывание временного медицинского центра для лечения жителей Московской области, где уже развернуто около 500 мест, в работе задействовано 450 военных специалистов.

"В соответствии с обращениями глав республик Коми и Хакасия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионы направлено свыше 50 специалистов военно-медицинской службы. Также по запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, спланировано развертывание койко-мест в Санкт-Петербурге и в Забайкальском крае", - говорится в сообщении Минобороны России.