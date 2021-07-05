Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 271-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральной территории "Сириус"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8583) следующие изменения:

1) статью 17 дополнить частями 91 - 93 следующего содержания:

"91. В случае придания территориальной комиссии статуса юридического лица председатель территориальной комиссии работает в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе и замещает государственную должность Российской Федерации, заместитель председателя и секретарь территориальной комиссии замещают государственные должности Российской Федерации в случае, если они работают в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе.

92. Территориальная комиссия, являющаяся юридическим лицом, имеет аппарат, структура и штат которого устанавливаются указанной комиссией самостоятельно. Работники аппарата территориальной комиссии (в том числе системные администраторы, обеспечивающие эксплуатацию комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в территориальной комиссии) являются федеральными государственными гражданскими служащими.

93. Финансовое обеспечение деятельности территориальной комиссии осуществляется за счет средств бюджета федеральной территории "Сириус".";

2) в статье 43:

а) в части 1 слова "имущество и имущественные права, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника" заменить словами "муниципальное имущество и имущественные права федеральной территории "Сириус", иное имущество и имущественные права, переданные федеральной территории "Сириус", после слов "из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края" дополнить словами "и бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус":

1) самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом и имущественными правами федеральной территории "Сириус";

2) осуществляют полномочия собственника в отношении федерального имущества, переданного федеральной территории "Сириус", в соответствии с положениями настоящей статьи.";

в) в части 3 слово "формируется" заменить словом "утверждается", дополнить предложениями следующего содержания: "При наличии разногласий по составу подлежащих включению в перечень имущества и имущественных прав перечень утверждается в отношении того имущества и тех имущественных прав, по которым разногласия отсутствуют. В отношении спорных имущества и имущественных прав разногласия разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

г) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В течение пяти дней со дня разрешения разногласий в отношении спорных имущества и имущественных прав, подлежащих передаче федеральной территории "Сириус", согласованный состав имущества и имущественных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия собственника указанных имущества и имущественных прав, включается в ранее утвержденный перечень подлежащих передаче федеральной территории "Сириус" имущества и имущественных прав.";

д) часть 4 после слов "имущество и имущественные права" дополнить словами ", в том числе закрепленные за государственными или муниципальными учреждениями или предприятиями";

е) в части 5 слова "осуществляющими полномочия собственника указанного имущества" заменить словами "осуществляющими полномочия собственника указанных имущества и имущественных прав, в течение 60 дней со дня утверждения указанного в части 3 настоящей статьи перечня (далее в настоящей статье - решения о передаче имущества и имущественных прав)";

ж) дополнить частями 51 - 55 следующего содержания:

"51. В решении о передаче имущества и имущественных прав устанавливается вид права, на котором передаются имущество и имущественные права, включенные в указанный в части 3 настоящей статьи перечень, а также срок их фактической передачи уполномоченному органу публичной власти федеральной территории "Сириус", который не может быть более трех месяцев со дня принятия решения о передаче таких имущества и имущественных прав. Фактическая передача указанных имущества и имущественных прав осуществляется по передаточному акту, который подписывается уполномоченным лицом органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих полномочия собственника указанных имущества и имущественных прав, и уполномоченным лицом органа публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Решения о передаче имущества и имущественных прав, принимаемые органами государственной власти Российской Федерации, являются основанием возникновения соответствующих прав федеральной территории "Сириус" на имущество и имущественные права, включенные в указанный в части 3 настоящей статьи перечень.

53. Решения о передаче имущества и имущественных прав, принимаемые органами государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, являются основанием возникновения права собственности Российской Федерации или муниципальной собственности федеральной территории "Сириус" на имущество и имущественные права, включенные в указанный в части 3 настоящей статьи перечень. В случае принятия решений о передаче имущества и имущественных прав в собственность Российской Федерации такие решения предварительно согласовываются с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

54. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, включенное в указанный в части 3 настоящей статьи перечень, осуществляется на основании решения о передаче имущества и имущественных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника в отношении переданного в соответствии с решениями о передаче имущества и имущественных прав недвижимого имущества со дня государственной регистрации указанных в частях 52 и 53 настоящей статьи прав на такое имущество, в отношении движимого имущества и имущественных прав - со дня подписания передаточного акта.";

з) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Особенности осуществления полномочий собственника органами публичной власти федеральной территории "Сириус" в отношении федерального имущества, переданного федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящей статьей, могут быть установлены Правительством Российской Федерации.";

и) в части 8 слова "от имени федеральной территории "Сириус" исключить;

к) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. В целях обеспечения деятельности федеральной территории "Сириус" органы публичной власти федеральной территории "Сириус", созданные ими учреждения, предприятия выступают в качестве государственного заказчика, заказчика по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";

л) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории "Сириус" Правительством Российской Федерации по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" утверждается индивидуальная программа развития федеральной территории "Сириус".";

м) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. По согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" и органами государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края индивидуальная программа развития федеральной территории "Сириус" может включать в том числе программные мероприятия развития федеральной территории "Сириус" в целях осуществления государственной поддержки в сфере содержания (модернизации) существующих в федеральной территории "Сириус" объектов энергетической, коммунальной, инженерной, инновационной и иных инфраструктур (далее - объекты инфраструктуры), существующих объектов инфраструктуры, расположенных за пределами федеральной территории "Сириус", технологически и функционально связанных с объектами инфраструктуры, находящимися в федеральной территории "Сириус", или необходимых для решения вопросов местного значения, а также создания новых объектов инфраструктуры.";

3) часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности.";

4) главу 7 дополнить статьей 461 следующего содержания:

"Статья 461. Особенности осуществления градостроительной деятельности в федеральной территории "Сириус"

1. Состав, порядок подготовки проекта генерального плана федеральной территории "Сириус", порядок внесения изменений в такой проект, порядок согласования такого проекта, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. При осуществлении градостроительной деятельности в границах федеральной территории "Сириус" органы публичной власти федеральной территории "Сириус":

1) разрабатывают и утверждают по согласованию с Правительством Российской Федерации генеральный план федеральной территории "Сириус";

2) принимают нормативы градостроительного проектирования федеральной территории "Сириус", определяют их состав и порядок принятия;

3) устанавливают особенности осуществления деятельности по комплексному развитию территории в границах федеральной территории "Сириус";

4) определяют особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения правил землепользования и застройки федеральной территории "Сириус", документации по планировке территории, подготавливаемой в границах такой федеральной территории, а также особенности порядка внесения изменений в указанные документы, в том числе через определение сведений, документов, материалов, необходимых для осуществления такого внесения изменений;

5) определяют особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения программ комплексного развития систем инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктур, разработка и утверждение которых осуществляются в границах федеральной территории "Сириус";

6) устанавливают особенности порядка предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус";

7) определяют особенности состава сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности федеральной территории "Сириус";

8) устанавливают особенности содержания, подготовки градостроительных планов земельных участков в границах федеральной территории "Сириус";

9) устанавливают особенности порядка выдачи и содержания разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в границах федеральной территории "Сириус";

10) устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус" к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, сетям связи;

11) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности осуществления в границах федеральной территории "Сириус" реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, сетей связи, в том числе в связи с их переносом;

12) устанавливают особенности осуществления в границах федеральной территории "Сириус" процедур, включенных в утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства;

13) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации перечень государственных услуг федеральной территории "Сириус" в сфере градостроительной деятельности, предоставление которых, в том числе подача (направление) заявителем запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги, иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, выдача (направление) заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги, осуществляется исключительно в электронной форме;

14) устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности формирования и ведения информационных моделей объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус";

15) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности осуществления сноса объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус";

16) устанавливают особенности осуществления эксплуатации объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус";

17) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности осуществления государственного строительного надзора при осуществлении строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в границах федеральной территории "Сириус";

18) устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, создание которых планируется осуществлять в границах федеральной территории "Сириус", результатов инженерных изысканий, проводимых для подготовки такой проектной документации;

19) устанавливают особенности осуществления благоустройства территории в границах федеральной территории "Сириус";

20) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности проведения публичных слушаний, общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в границах федеральной территории "Сириус", в том числе в части определения случаев, при которых проведение соответствующих публичных слушаний, общественных обсуждений является обязательным;

21) устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности осуществления в границах федеральной территории "Сириус" строительства, эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

22) определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации условия и порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков в границах федеральной территории "Сириус" правообладателями таких земельных участков.

3. Положения настоящей статьи не распространяются на земельные участки и расположенные на них объекты федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в сферах обороны, обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, а также на автомобильные дороги общего пользования федерального значения.";

5) в статье 47:

а) дополнить частями 131, 132 следующего содержания:

"131. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на расходы, связанные с организационным и материально-техническим обеспечением подготовки и проведения выборов членов Совета федеральной территории "Сириус" в 2021 году, доводятся до Центральной избирательной комиссии Российской Федерации как главного распорядителя средств федерального бюджета. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации перечисляет указанные средства на счет территориальной избирательной комиссии федеральной территории "Сириус", открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации (в случае отсутствия такого учреждения на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, в филиале ПАО "Сбербанк России") для подготовки и проведения федеральных выборов. Территориальная избирательная комиссия федеральной территории "Сириус" в 2021 году осуществляет расходование средств, выделенных на подготовку и проведение выборов членов Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва, на цели, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

132. Положения части 93 статьи 17, частей 1, 2 и 5 (в части указания средств бюджета федеральной территории "Сириус") статьи 35 настоящего Федерального закона применяются с 1 января 2022 года.";

б) часть 25 изложить в следующей редакции:

"25. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус", органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края при необходимости заключают соглашения о совместном использовании объектов инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и (или) объектов инфраструктуры, необходимой для решения вопросов местного значения и находящейся за пределами федеральной территории "Сириус". До момента заключения указанного соглашения эксплуатация и обслуживание таких объектов инфраструктуры обеспечиваются органами, на которые эта обязанность была возложена на день вступления в силу настоящего Федерального закона.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин