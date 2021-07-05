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Рубрика: В мире

Скончалась легендарная итальянская певица Рафаэлла Карра

Текст: Нива Миракян (Рим)
Знаменитая итальянская актриса, эстрадная певица, танцовщица и телеведущая Рафаэлла Карра скончалась на 79 году жизни.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Этой печальной новостью со СМИ поделился гражданский супруг актрисы, хореограф и режиссер всех телепрограмм с ее участием Серджо Япино.

"Рафаэлла покинула нас. Она отправилась в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необыкновенный талант будут сиять вечно", - цитируют Япино итальянские издания.

Точная причина смерти певица пока не оглашается. Известно лишь, что она ушла из жизни в результате длительной болезни.

Рафаэлла Карра родилась в Болонье. В 1960 году она окончила экспериментальный центр кинематографии в Риме. После получения диплома драматической актрисы снялась в фильмах "Долгая ночь сорок третьего года / La lunga notte del '43" (Инес, 1960, реж. Флорестано Ванчини) и "Il peccato degli anni verdi" (1960, реж. Леопольдо Триесте). В 1963 году сыграла в народной комедии Марио Моничелли "Товарищи" (Бьянка). Снималась в Голливуде в фильме "Экспресс фон Райена" (Габриелла, 1965). В эти же годы она выступает и на театральной сцене: одна из лучших ее работ - роль в популярном мюзикле "Чао, Руди", где ей довелось играть вместе со знаменитым Марчелло Мастроянни.

На съемочной площадке снималась в дуэтах с Марчелло Мастроянни и Френком Синатра. Актриса играла в фильмах Ива Буассе, Стено, Карло Лидзани и других известных режиссеров.

В 1969-1970 годы к Рафаэлле Карра приходит невероятный успех после ее участия в телевизионном шоу "Io Agata e tu", в котором она выступала как танцовщица и певица. В середины 70-х годов Рафаэлла Карра стала одной из самых любимых и популярных певиц Италии и Испании. Исполненная ею на французском языке песня "Любовь начинается с тебя" вошла во Франции в список лучших песен года. В 80-е годы Рафаэлла Карра преуспела на ТВ как телеведущая музыкальных шоу в Испании и Италии.

Фото: vk.com/kogdaytonet4erepaxa
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Актриса много и успешно гастролировала и выступала с собственным шоу в Европе и странах Латинской Америки. Популярность к актрисе пришла и в СССР. Советские телезрители познакомились с обаятельной итальянской певицей во время "Дней итальянского телевидения в СССР". А режиссер Евгений Гинзбург снял для ТВ фильм "Рафаэлла Карра в Москве".

И в "нулевые" Карра оставалась востребованной. В 2001 году она была ведущей Фестиваля. В 2008 году Рафаэлла Карра вела трансляцию конкурса Евровидения на испанском телевидении, а в 2011 году, после возвращения на конкурс Италии - стала глашатаем итогов на итальянском.

До сегодняшнего дня Рафаэлла Карра оставалась одной из самых известных и успешных теледив Испании и в родной Италии, где ее удостоили звания "Raffa Nazionale".

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