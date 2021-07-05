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Рубрика: Культура

Житель Турции раскопал во дворе следы неизвестной цивилизации

Текст: Денис Передельский

В Турции житель северо-западной провинции Биледжика при проведении земляных работ во дворе своего дома обнаружил останки людей и предметов, возраст которых составляет порядка 8500 лет.

Фото: DHA
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Как сообщает Hurriyet Daily News, неожиданная археологическая находка была сделана еще два года назад в квартале Бахчелиэвлер, но сообщили ученые о ней только сейчас.

Житель Биледжика обратился в местный археологический музей. С собой он принес несколько предметов, которые нашел во дворе многоквартирного дома. Находки заинтересовали археологов. Было принято решение провести превентивные раскопки, которые затем переросли в полноценные полевые работы, занявшие два года.

За это время из земли были подняты 11 человеческих скелетов и предмет с тремя просверленными отверстиями, который был идентифицирован как музыкальный инструмент. Кроме того, были обнаружены фрагменты древней керамики. Анализ показал, что возраст находок составляет порядка 8500 лет. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что в древности здесь могло существовать ранее неизвестное поселение.

На это указывает и тот факт, что в ходе раскопок археологи обнаружили остатки пшеницы, чечевицы, ячменя и вики - зерновых культур, что свидетельствует о наличии сельского хозяйства в данном районе в древности.

Фото: iStock
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По словам соавтора исследования Эркана Фидана, вероятно, найденные останки принадлежат представителям неизвестной цивилизации, которая пришла в этот регион около 9000 лет назад и проживала здесь на протяжении примерно 1000 лет. В любом случае, это одни из самых древних останков человека, найденные на территории Западной Анатолии.

"Люди, проживавшие в этом регионе, прекрасно знали, как вести сельское хозяйство, у них имелись одомашненные животные, - говорит Фидан. - Найденные скелеты будут детально изучены в лаборатории факультета антропологии Университета Хаджеттепе".

По его словам, это поможет больше узнать о доисторических жителях данного региона. Анализ останков позволит установить их пол, болезни, которыми они страдали, а также даст информацию об их рационе.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция Общество Наука

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