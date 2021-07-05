Совбез: Численность заключенных в России самая низкая за 25 лет

В результате принятых мер по гуманизации уголовной политики численность контингента в местах лишения свободы на сегодняшний день является самой низкой за последние 25 лет.

Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин, комментируя утвержденную президентом новую редакцию стратегию Национальной безопасности.

По его словам, по состоянию на 1 января 2021 года численность заключенных в России составила 475 тыс. человек. Также он отметил, что за предыдущие пять лет действия Стратегии нацбезопасности удалось укрепить правопорядок и в целом снизить на 5,4 процента уровень преступности в стране. Например, почти в 5 раз сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, практически на треть уменьшилось число зарегистрированных наркопотребителей.