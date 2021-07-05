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05.07.2021 05:45
Рубрика: Экономика

Специалист объяснил, как заметить прослушку по телефону

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Признаки, указывающие, что к телефону может быть подключена третья сторона, перечислил ИТ-эксперт Павел Мясоедов. В первую очередь он посоветовал понаблюдать за батареей своего мобильного телефона.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Нужно обращать внимание на быстрый расход батареи при разговоре по телефону или переписке в мессенджере, - цитирует специалиста "Прайм". - Программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты".

Еще один признак прослушки - таргетированный под ваши разговоры контент. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо, поясняет эксперт. В этом случае надо отключить телефон и обратиться за помощью в сервисный центр, поскольку самостоятельная защита требует определенных навыков.

Обдуманно следует подходить и к разрешениям, которые владелец аппарата дает при скачивании приложений. Порой мы забываем, что сами открыли доступ к микрофону и камерам своего смартфона, акцентирует Мясоедов.

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