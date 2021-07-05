Стартовал прием заявок от вузов на участие в программе "Приоритет 2030"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о старте приема заявок от вузов по программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" на ежегодную грантовую поддержку развития научно-технологического потенциала российских вузов. Оценка заявок по ИТ-критериям закреплена за экспертами Минцифры России.

"Российские вузы принимают активное участие в формировании технологического лидерства страны. При участии Минцифры в начале года был сформирован консорциум вузов, который реализует программы повышения ИТ-квалификации для преподавательского состава. Консорциум помог нам понять, в каком состоянии находится ИТ-инфраструктура учебных заведений, какой технологической базы не хватает для реализации амбициозных научных программ. Гранты проекта "Приоритет 2030" окажут серьезную поддержку российским вузам, поднимут уровень ИТ-образования и сыграют важную роль в достижении национальных целей. В августе Минцифры совместно с Минобрнауки определят экспертов, которые будут оценивать цифровые компетенции и программы развития вузов, участвующих в конкурсном отборе", - сказал Чернышенко.

Подать заявку можно до 6 августа 2021 года на сайте проекта.

К участию приглашаются государственные и негосударственные вузы из всех регионов России. Учебные заведения должны соответствовать одной из четырех групп критериев отбора, куда входит численность учащихся, доходы от научно-исследовательских работ и другие показатели. Для участия в проекте вузы должны представить программу развития до 2030 года, учитывающую национальные цели и стратегии научно-технологического развития России.

Уже в августе представители Минцифры России и Минобрнауки России сформируют комиссию по отбору и оценке заявок. Также собственную экспертизу проведут академики РАН. Одновременно с работой двух групп экспертов - на основе баз данных SCOPUS и WOS - будут сформированы отчеты, учитывающие вклад вуза в международную научную библиотеку.

"По результатам всех экспертиз комиссия сформирует рейтинг 100 вузов, которые станут получателями ежегодного базового гранта в размере 100 млн рублей. Грантовая поддержка позволит вузам увеличить закупку современного оборудования и программных продуктов, которые используют сотрудники ИТ-департаментов государственных и коммерческих организаций. Используя современную инфраструктуру, студенты ИТ-специальностей смогут стать востребованными специалистами уже к моменту выпуска из университета", - сообщила Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России.

В конце 2021 года наиболее перспективные программы вузов смогут претендовать на специальную часть гранта, направленную на развитие исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.