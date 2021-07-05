Студентам расскажут, как писать резюме

Студентам и выпускникам вузов расскажут, как улучшить свое резюме: советы дадут опытные кадровые специалисты. Инициатива запущена в Год науки и технологий в рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного и проекта "Время карьеры" президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Уральского федерального университета.

Как получить бесплатный аудит резюме от профессионала? Выпускнику всего лишь нужно зарегистрироваться в сервисе "Время карьеры" и прямо там, на странице, с помощью специального конструктора, создать резюме. Это займет не более 15 минут. Можно также загрузить ранее написанную анкету. После этого документ проверит опытный рекрутер и даст несколько полезных советов.

"Многие российские работодатели готовы принять на работу выпускников даже без опыта - на портале проекта "Время карьеры" представлено более 9 тысяч вакансий от 1200 проверенных компаний, - рассказал заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

В резюме значение имеет все, отмечают эксперты. Не стоит пренебрегать мелочами - важен даже шрифт. Мало просто указать вуз и специализацию: НR-специалисты обращают внимание и на внеучебную деятельность: волонтерство, стажировки, проекты. А если студент успел приобрести профессиональный стаж - это просто огромный плюс.

Сервис проверки резюме будет доступен на главной странице портала времякарьеры.рф до конца лета, после чего станет полноценным элементом цифровой платформы.