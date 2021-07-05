Найден "необъяснимый" тайник с зубами акулы возрастом 80 млн лет

В Израиле ученые обнаружили необъяснимый, по их мнению, тайник с окаменелыми зубами акулы. Находка была сделана в городе Давида в Иерусалиме, то есть там, где его не должно было быть.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Тайник был обнаружен в одном из исторических районов Иерусалима - городе Давида.

Он был обнаружен в слое возрастом 2900 лет. Археологи исследовали подвал дома железного века. Он был полон разного мусора, которым, вероятно, намеренно забили подвал перед перестройкой здания. Археологи наткнулись на большое количество рыбьих костей, которые, вероятно, были выброшены в качестве отходов.

Однако среди этих костей внезапно были найдены окаменелые зубы акулы. Уже сам этот факты озадачил ученых, ведь ближайшее место, где в древности могли обитать акулы, находится в 80 км от места находки. Но еще больше исследователей изумил возраст окаменелостей. Анализ показал, что он составляет около 80 миллионов лет.

"Пока нет никаких убедительных доказательств того, почему здесь был обустроен этот тайник, - пишут исследователи. - Возможно, зубы возрастом 80 миллионов лет были частью коллекции, датируемой периодом сразу после смерти царя Соломона".

Результаты исследования на конференции Гольдшмидта представил доктор Томас Тюткен из немецкого Университета Майнца. Он отметил, что найденная коллекция, вероятно, когда-то представляла для их обладателя ценность.

Однако окаменелые зубы по какой-то причине были свалены в подвале не только вместе с отходами. Там же ученые обнаружили керамику и сотни булл - предметов, использовавшихся в те времена для запечатывания конфиденциальных посланий. Присутствие булл может указывать на возможную связь раскопанного здания с административным персоналом или правящим классом.

"Сначала мы предположили, что зубы акулы были остатками пищи, выброшенными почти 3000 лет назад, - говорит доктор Тюткен. - Но когда мы представили статью для публикации, один из рецензентов указал, что один из найденных зубов мог принадлежать только позднемеловой акуле, которая вымерла не менее 66 миллионов лет назад".

После этого исследователи отозвали свою статью и провели изотопный анализ стронция. Он подтвердил, что возраст всех 29 найденных акульих зубов составляет 80 миллионов лет, то есть эти зубы принадлежали морским современникам динозавров.

Команда исследователей также пришла к выводу, что в город Давида эта коллекция была принесена издалека. Кстати, ранее подобные необъяснимые коллекции были обнаружены еще в двух исторических местах Израиля.

"Наша рабочая гипотеза состоит в том, что эти зубы были собраны вместе коллекционерами, но у нас нет ничего, что могло бы это подтвердить, - говорит доктор Тюткен. - В то же время нет никаких следов износа, которые могли бы свидетельствовать о том, что эти зубы использовались в качестве инструментов. Нет и просверленных в них отверстий, указывающих на то, что они могли использоваться в качестве украшений".

По его словам, возможно, в железном веке существовала определенная мода на коллекционирование подобных предметов. Тем более что это был период процветания иудейского двора. Но пока это только гипотеза.

Что касается зубов, то они были идентифицированы. Установлено, что окаменелости принадлежат нескольким видам акул, в том числе представителям вымершей группы Squalicorax. Эти акулы, выраставшие до 2-5 метров в длину, обитали только в позднемеловом периоде.