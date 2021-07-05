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05.07.2021 09:50
Рубрика: В мире

Талибы поставили ультиматум Западу

Текст: Максим Макарычев

Талибы поставили ультиматум Западу: любые иностранные войска, оставшиеся в Афганистане после крайнего срока вывода войск НАТО в сентябре, будут расцениваться как оккупанты, говорится в заявлении представителя "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России).

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В телефонном разговоре с ВВС представитель организации Сухайль Шахин сказал, что никакие иностранные силы, включая военных подрядчиков, не должны оставаться в столице Афганистана после завершения вывода войск. В соответствии с соглашением с талибами США и их союзники по НАТО согласились вывести все войска в обмен на обязательство боевиков не позволять "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в России) или любой другой экстремистской группировке действовать в контролируемых ими районах.

Заявление Шахина было озвучено после сообщений о том, что около тысячи иностранных военнослужащих, в основном американских, могут остаться на земле для защиты дипломатических миссий и международного аэропорта Кабула. В пятницу Соединенные Штаты передали афганским вооруженным силам авиабазу Баграм, ставшую центром их военной кампании в Афганистане с момента вторжения в эту страну 20 лет назад. На практике это означает, что американские военные больше не смогут проводить здесь стратегические воздушные операции. Между тем, мало кто из политиков на Западе хочет признать, что военный проект, начатый в Афганистане со свержения талибов в конце 2001 года, заканчивается тем, что это экстремистское движение в 2021 году возрождается по всей стране.

Двадцатилетняя военная миссия НАТО в Афганистане завершилась практически впустую: насилие в стране продолжает расти, талибы захватывают все большую территорию. И хотя Шахин сказал, что Кабул не является целью талибов, наивно полагать, что группировка не захочет снова почувствовать свою власть в самом сердце Афганистана. Сейчас запрещенная организация контролирует примерно треть всех округов и районных центров Афганистана. Талибы дали понять, что переговоры с официальным Кабулом являются бесперспективными. Он охарактеризовал нынешнее правительство Афганистана как "умирающее" и назвал страну "исламским эмиратом", что, как отмечают эксперты, лишний раз свидетельствует о том, что группировка предусмотрела теократическую основу для управления страной и вряд ли согласится с требованиями афганского правительства о проведении выборов.

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