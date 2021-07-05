Тимофей Баженов прокомментировал экологический блок Указа президента о Стратегии нацбезопасности

Владимир Путин подписал важнейший документ, который определяет национальные приоритеты нашей страны. Одной из ключевых составляющих Стратегии стал блок, посвященный охране окружающей среды. Лидер общественного движения Тимофей Баженов подчеркнул важность решения экологических проблем для устойчивого развития государства.

"То, что мы сделаем для сохранения окружающей среды сегодня, будет иметь влияние на будущее всей страны. Нагрузка на окружающую среду во многом уже достигла своего пика. Решить эту проблему возможно лишь на государственном уровне, поэтому появление целого раздела в Стратегии национальной безопасности, связанного с экологическими проблемами, было ожидаемо. Особенно радует, что инициативы Движения Баженова, такие как восстановление программы подготовки общественных инспекторов по охране окружающей среды и двукратное компенсационное восстановление лесов полностью соответствую трендам, обозначенным президентом в Стратегии", - отметил тележурналист Баженов.

Лидер государства закрепил в Стратегии основные направления сбережения окружающей среды. В частности, президентом поставлена задача увеличения площади восстановления лесов. Также должна быть повышена степень надзора за экологической сферой. Для этого будут активнее привлекаться органы общественного контроля. Еще одно важное поручение Владимира Путина касается повышения уровня экологического образования.

Общественный лидер Тимофей Баженов многократно выступал с инициативами по решению проблем, касающихся охраны природы. Так, ранее Баженов предлагал увеличить штрафы за нарушения природоохранного законодательства и удвоить масштаб компенсационного восстановления вырубленных лесов. Тимофей Баженов уверен в значительной роли гражданского общества, в частности, общественных инспекторов, в контролировании соблюдения экологических норм.

Тимофей Баженов сказал, что общественные инспекторы в рамках полномочий, которые предоставлены им законом, могут не только регистрировать правонарушения в экологической сфере и передавать информацию в правоохранительные органы, но также собирать улики. Миссией инспекторов является также просветительская экологическая деятельность.

Еще одной важной задачей, как считает тележурналист, является внедрение экологических программ в общеобразовательной школе. Воспитание у молодежи осознанного отношения к окружающей среде будет способствовать решению накопившихся проблем с загрязнением окружающей среды за счет сохранения зеленых насаждений, ограничения использования не экологичных материалов и утилизации мусора.

Основными целями Стратегии национальной безопасности является повышение качества жизни и благосостояния россиян. Корректировка стратегии проводится каждые шесть лет.