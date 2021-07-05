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Рубрика: В мире

Ученые: Все жители Франции имеют в организме следы тяжелых металлов

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно исследованию французской организации общественного здравоохранения - Public Health France (PHF), все жители Франции имеют в организме следы тяжелых и вредных металлов, таких как мышьяк, хром или медь. По прогнозам ученых, концентрация этих веществ в организме человека будет становиться все более опасной.

Фото: Fred TANNEAU / AFP
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Исследование Esteban (мониторинг состояния окружающей среды, бионаблюдения, физической активности и питания человека), проведенное под руководством PHF, выявило наличие вредных для здоровья элементов в организме французов, в том числе у детей. Мышьяк, кадмий, ртуть, хром, никель - весь список тяжелых металлов составляет 27 единиц, и он вызывает беспокойство, констатирует французский телеканала LCI. При этом концентрация тяжелых металлов в организме французов постоянно увеличивается, достигая уровней, часто превышающих показателей, наблюдаемые в других европейских странах и в Северной Америке.

Работа исследователей Esteban, которая проводилась в течение почти двух лет, впервые позволила изучить на уровне страны степень воздействия широкого спектра вредных металлов на детей, помимо взрослых. Похоже, что заражение носит всеобщий характер, отметили исследователи, поскольку эти результаты затрагивают "всех взрослых и детей-участников" во Франции (было обнаружено от 97 до 100 процентов тяжелых металлов в организме в зависимости от вещества). Большинство выявленных металлов может привести к появлению хронических заболеваний, иммунодефицита и даже рака.

Еще большее беспокойство ученых вызывает тот факт, что уровни загрязнения металлами организма растут, за исключением никеля и ртути. Концентрация мышьяка, кадмия и хрома в организме взрослых французов увеличилась со времени предыдущего исследования, проведенного в 2006-2007 годах. Хуже того, эти показатели превышают нормативные значения, установленные органами здравоохранения. В особенности это касается мышьяка, ртути и свинца. Проблема кадмия еще более важна, поскольку у почти 50 процентов взрослого населения Франции превышены показатели его содержания в организме, рекомендованные Агентством национальной безопасности здравоохранения (ANSES). Кадмий классифицируется как канцерогенный для человека с 2012 года Международным агентством по изучению рака и токсичен для воспроизводства в соответствии с европейскими правилами, и к этому веществу нельзя относиться легкомысленно. По мнению ученых, он оказывает токсическое действие на почки, скелет, дыхательную систему.

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Хотя он присутствует в естественном состоянии, общественное здравоохранение Франции беспокоит, прежде всего, его наличие в сельскохозяйственных продуктах. Кадмий - один из основных компонентов фосфатных пород, которые активно используются для производства фосфорных удобрений, одним из основных потребителей которых остается Франция. "Обратите внимание, что для детей во Франции основным источником попадания кадмия в организм является потребление злаков на завтрак", - предупредили ученые. В более широком смысле, продукты питания - и в особенности рыба и морепродукты - "влияют на концентрацию мышьяка, кадмия, хрома и ртути". Органы здравоохранения также предупреждают об опасности курения, даже пассивного.

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