Украинский гостелеканал показал карту с Крымом в составе России

На Украине все чаще появляются карты с Крымом, обозначенным как часть России. Как передает strana.ua, заставка именно с такой картой вышла на прошлой неделе в эфир украинского государственного телеканала "Дом". Речь идет о выпуске передачи "Русский дневник".

На телеканале начали служебную проверку, все причастные к проекту отстранены от выполнения своих обязанностей, а тот самый выпуск больше не доступен в интернете.

Однако это не единичный такой случай. Карта Украины без Крыма появлялась ранее и в новостях на телеканале "1+1".

Российским Крым оказался и в украинской "Википедии". Именно такой картой проиллюстрирована статья, посвященная времени в России. Примечательно, что последняя правка в той статье вносилась несколько месяцев назад. "Этот случай тем более интересен, что украинская "Википедия" плотно курируется националистами. И многие статьи этой сетевой энциклопедии на украинском языке выглядят как очень ангажированные", - пишет strana.ua.