На 75-м году жизни умер ведущий программы "Время" Юрий Петров. Об этом в социальной сети сообщила диктор Центрального телевидения, вице-президент Союза работников и ветеранов телевидения Алла Данько.

"Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров", - написала она.

По ее словам, Юрий Петров пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году уже сложившимся профессионалом с актерским и лингвистическим образованием. Работал в программе "Время", а после закрытия отдела дублировал и снимался в кино. Именно он "первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики".