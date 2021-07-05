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05.07.2021 07:14
Рубрика: В мире

В Белом доме спрогнозировали резкий рост заболеваний штаммом "Дельта" в США

Текст: Максим Макарычев
По прогнозам доктора Энтони Фаучи, главного инфекциониста США, в Америке скоро будет наблюдаться резкое увеличение числа случаев высокоинфекционного дельта-варианта COVID-19 в районах с низким уровнем вакцинации.
Энтони Фаучи. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP Энтони Фаучи. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP
Энтони Фаучи. Фото: JIM LO SCALZO / POOL / AFP

Фаучи, главный медицинский советник Джо Байдена, работал при семи президентах США с 1984 года в качестве главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Он выступил на телеканале NBC в программе Meet the Press ("Встретиться с прессой"), назвав сопротивление вакцинации в ряде штатов "печальным" и "трагичным".

Фото: SERGIO FLORES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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На вопросы, является ли штамм "Дельта" более смертоносным, чем другие, и может ли он вызвать всплеск числа случаев заражения, Фаучи сказал, что вирус "будет носить региональный характер", распространяясь в штатах с низким уровнем вакцинации. "Мы увидим почти два типа Америки, - сказал он. - Вы знаете, есть те регионы Америки, которые высоко вакцинированы, и в них (наблюдается) низкий уровень динамики заражения. А в некоторых местах, некоторых штатах, некоторых городах, некоторых областях, где уровень вакцинации низкий, и уровень распространения вируса высок - вот где вы увидите всплески". Фаучи сообщил NBC, что из почти 10 граждан США, которые умерли от коронавируса в июне, около 99,2 процента не были вакцинированы. "Нет идеальной вакцины. Но большинство смертей и госпитализаций можно было избежать и предотвратить", - заключил Фаучи.

Сопротивление вакцинации особенно сильно среди республиканцев: совместный опрос Washington Post-ABC News, опубликованный в воскресенье, показал, что на фоне 86 процентов демократов только 45 процентов республиканцев получили хотя бы одну дозу вакцины в США. Тот же опрос показал, что треть взрослых американцев, которые не сделали прививку, не собираются получать ее. Почти три четверти респондентов заявили, что такие официальные лица, как Фаучи, преувеличивают риск, связанный с вариантом "Дельта". Чуть более трех четвертей считают, что риск заражения COVID-19 у них незначительный или отсутствует вовсе.

Администрация Байдена продолжает рекламировать успех своей кампании вакцинации: в Белом доме сообщили, что 66,8 процента взрослого населения США и 54,6 процента всех американцев получили хотя бы одну дозу к первому июля.

Несмотря на столь высокие темпы вакцинации, в США от коронавируса погибли уже более 605 тысяч человек. В воскресенье американская администрация провела празднование Дня независимости - Четвертого июля в Белом доме с почти тысячей гостей. Невакцинированным приглашенным сказали, что им нужно надеть маску, но это была рекомендация, а не обязательное предписание. В результате значительная часть гостей появилась на мероприятии, в ходе которого президент Джо Байден лично раздавал приглашенным гамбургеры, без масок.

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